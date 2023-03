'Es una decisión muy dura'; mujer revela las consecuencias de abandonar a los Testigos de Jehová

Una mujer que solía pertenecer a los Testigos de Jehová, se volvió viral en redes tras compartir su experiencia al dejar la organización religiosa, explicando las consecuencias de abandonarla.

Identificada en redes como Sorayis Narez, contó en video que ella perteneció toda su vida a los Testigos de Jehová, pero que a partir de los 25 años buscó otro camino.

De acuerdo a las palabras de la joven, tomar al decisión de abandonar la organización es bastante duro debido a la expulsión, la cual conlleva a que nadie de su entorno, ni siquiera familia, puedan volver a hablar y convivir como siempre, pues 'se acaba la relación'.

Asimismo, Sorayis aprovecha el video para denunciar una situación ocurrida recientemente donde la organización está denunciando a víctimas por 'levantarles falsos'.

"Hace unos días me he enterado que la asociación de Testigos de Jehová en España han denunciado a las víctimas (de la organización) y he tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión".

Ante dicha situación, la joven asegura que no se quedará callada y que dará voz a todas las personas que han sufrido dentro de la organización.

"Es muy duro recordar el día que dan del anuncio en la congragación, diciendo: 'Soraya ha dejado de ser Testigo de Jehová' y saber que nadie de tu entrono va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia, para que ahora digáis que es algo voluntario".

El saber que hay varios casos como el suyo, es lo que ha motivado a Narez para hablar y denunciar a la organización.

"Me ha empujado a hablar saber que hay personas que están como yo estuve hace 10 años, decirles que el mundo no es tan malo como os están haciendo creer. hay mucha gente buena y gente que los va a ayudar. Los Testigos de Jehová que ven en la calle, son gente buena, gente que creen que están haciendo el bien, pero no se están dando cuenta que la organización los está utilizando".