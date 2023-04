'Es un privilegio interpretar a Jesús'

Por segunda ocasión, José Luis Hernández Rivera, de 33 años de edad, representará uno de los papeles más demandantes tanto física como espiritualmente: el Jesucristo del Viacrucis del Santuario de las Noas, en Torreón.

El joven cineasta, fotógrafo y documentalista, tomará nuevamente la cruz de más de 40 kilos de peso, para dar vida al papel de Jesús en la representación número 41 del Cerro de las Noas, de este viernes 7 de abril.

Desde hace más de 30 días, el primer actor se prepara junto con el grupo de más de 50 actores, para la doble representación que llevarán a cabo el Viernes Santo: por la mañana será en Santuario y por la tarde, en la colonia Jacobo Meyer, donde la tradición cumplió más de 50 años.

"Es un privilegio poder interpretar a nuestro Señor, es algo que, en el Viacrucis del Cerro de las Noas, pocas personas han tenido el privilegio de interpretarlo", dijo Luis, quien recordó a don Jesús de Manuel García, quien por 30 años interpretó dicho papel, y quien falleciera apenas en noviembre del año pasado, "nos dejó un legado y un ejemplo a seguir para la representación".

Luis compartió que el año pasado, sus vértebras sufrieron una compresión debido al peso de la cruz, sobre todo al dejarse caer y levantarse con ella, condición que permaneció por varios meses.

Pero ni el cansancio y mucho menos estos efectos que quedaron en él, lo desanimaron para representar el papel de Jesús, una vez más.

"Este año creo que les gustó la interpretación del año pasado, entonces reiteran la invitación y Tomy (Parga, coordinadora del Viacrucis), también a mí; A Tomy la conocí desde hace varios años, es una amiga muy entrañable, muy querida para mí y ya tenía muchos años comentándome que interpretara yo a Jesús, yo creo que por lo menos 5 ó 6 años atrás, pero por circunstancias como el que yo no estaba en la ciudad, o cualquier otra cosa no se había podido llevar a cabo, y el año pasado que estaba acá en Torreón y que se dieron toda las circunstancias, pude aceptar el papel", comentó Luis, quien reconoció no ser originario de la colonia Jacobo Meyer, como la mayoría de los actores.

PREPARACIÓN

Para estar al 100 por ciento en su papel y lo demandante que es, Luis corre todos los días de 5 a 6 kilómetros para tener la condición necesaria para cargar una cruz de más de 40 kilos, que representa poco más de la mitad de su peso.

"Corro todos los días, entre 3 a 5 kilómetros trotando un poco, también cuido mi alimentación, también lo que dicta la Cuaresma como el evitar las carnes rojas y demás, y bueno también un par de días antes vengo al cerro subo la cuesta con la cruz para irme acostumbrando al peso, y a la subida", compartió.

Y es que comentó que además, debe sortear los golpes que recibe para interpretar los latigazos, que son verdaderos pero se hacen con un mecate.

"La fuerza y el esfuerzo para las caídas, recordemos que Jesús tuvo tres caídas antes de llegar al calvario, las caídas y sobre todo levantar la cruz de nueva cuenta, Y pues ir sorteando los golpes de los soldados romanos que fueron latigando a Jesús constantemente en todo el Viacrucis, es un mecate pero claro que los golpes son de verdad".

Si bien la interpretación en el Cerro de las Noas es demandante, aseguró que también la que se ofrece por la tarde en la colonia donde nació la tradición, en la Jacobo Meyer, es más cansada, ya que se llega a prolongar hasta 3 horas, pues la representación se hace desde la Última cena con los 12 apóstoles, hasta la Crucifixión.

Ahora que se espera más del doble de asistentes a la representación del Viacrucis, hasta de 70 mil personas, Luis se dijo emocionado.

"Es una emoción que más personas puedan ver el trabajo y puedan sensibilizarse con todo el calvario que sufrió Jesús, que fue un sacrificio por nosotros, y que más personas lo puedan ver es mucho mejor; creo que estamos dejando todo atrás, todos los estragos o parte de los estragos de la pandemia (del COVID-19) y eso se va a traducir obviamente en que más personas puedan ir seguras al Santuario, para que puedan disfrutar de la representación. Vale muchísimo la pena, creo que la del cerro es una de las más bonitas en México", dijo orgulloso.

RECOMENDACIÓN

Luis, quien representará el papel de Jesús, invita a la ciudadanía de la región Laguna, a que asistan a esta representación, a tiempo y sobre todo, que asistan con ropa cómoda, hidratados y con protector solar, así como con una sombrilla o gorra para cubrirse de los intensos rayos del sol. La representación iniciará a las 9:00 horas.