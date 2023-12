'Es un payaso'; Cuauhtémoc Blanco se lanza contra la actitud de Nahuel Guzmán

El Club América se proclamó campeón del Apertura 2023 después de derrotar a Tigres por 3-0 en el Estadio Azteca en una final en la cual los felinos terminaron con dos jugadores menos por expulsión, entre ellos Nahuel Guzmán.

Entre los miles de aficionados que colmaron las tribunas del Coloso de Santa Úrsula, destacaron personajes como "Checo" Pérez, Emilio Azcárraga y por supuesto, el ídolo azulcrema Cuauhtémoc Blanco.

El gobernador de Morelos, contento por el título del equipo de sus amores, no pudo ocultar su rechazo hacia Nahuel Guzmán y le dedicó un fuerte mensaje.

"Lo que pasa es que no me gusta que ofendan a un compañero del América, que lo humilló y que igual que el portero que ni me acuerdo cómo se llama el portero de Tigres. Es un payaso, le voy a decir que es un payaso, pero, protagonista, le encanta ser protagonista y yo siempre voy a defender al americanismo y a veces se pasa en sus declaraciones. Le gusta el protagonismo y hasta se ve mal", expresó Blanco.