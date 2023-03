¡Es tiempo de gritar! Ya se encuentra en los cines laguneros la sextra entrega de Scream

Es tiempo de gritar, de huir, porque justo detrás de usted, puede hallarse Ghostface.

La franquicia de Scream, que comenzó en los noventa, ha estrenado ya su sexta entrega en los cines laguneros.

Este miércoles, Scream 6 tuvo un preestreno en las salas de la región y a partir de hoy jueves tendrá bastantes funciones en distintos horarios.

Uno de los atractivos del largometraje es la actuación de Jenna Ortega, quien ha saltado a la fama gracias la serie Merlina, sin embargo, la gran ausente es Neve Campbell, quien no aceptó participar en la trama porque consideró la oferta inadecuada.

La película continúa con los sobrevivientes de los últimos asesinatos de Ghostface, las hermanas "Samantha" (Melissa Barrera) y "Tara Carpenter" (Ortega), y los gemelos "Chad" (Mason Gooding) y "Mindy Meeks" (Jasmin Savoy Brown), quienes dejan atrás Woodsboro .

Ellos comienzan un nuevo capítulo de sus vidas en Nueva York solo para volver a estar plagados de una racha de asesinatos por parte de un nuevo asesino bajo la máscara de Ghostface.

Dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, encargados de Scream 5, la película si contará con Courtney Cox en su ya conocido papel de "Gale Weathers", quien ahora tiene su propio programa de entrevistas.

En una entrevista que Cox concedió al medio Variety, informó que extrañó a Neve, pero que respeta la decisión que ella tomó.

"La verdad es que eché de menos trabajar con ella, pero voy a apoyar siempre lo que ella sienta que debe hacer. Eso es lo correcto", mencionó.

La actriz expresó al mismo medio que algo que se le hizo muy divertido es que ahora sí ni ella sabía quién estaba detrás de la máscara de Ghostface.

"Les platico que tengo una escena muy buena con Ghostface, está increíble, tienen que verla".

"Evidentemente, me han apuñalado muchas veces (En la saga de Scream) y todo eso, pero esta vez, trabajar con Ghostface y no saber quién está bajo la máscara, fue muy divertido. Normalmente, cuando me apuñalan, ya sé quién es", comentó la artista.

Hasta el cierre de esta edición, la película obtuvo una calificación de 80 sobre 100 en Rotten Tomatoes, basada en comentarios de 51 críticos, en su mayoría positivos.

"Con un estilo visual y un montaje similar al de la quinta entrega, conquista en su traslado de Woodsboro a Nueva York, con el mayor número de apuñalamientos en la historia de la franquicia slasher", dijo Miguel Romero de Cinemanía.

(FOTO: ESPECIAL)

Por su parte, Christian Zilko de IndieWire menciona que, "Toda ella es una prueba viviente de que a la franquicia le queda un montón de gasolina en el tanque, y que deberíamos estar emocionados con respecto a la inevitable Scream VII"

"Quizás la mejor película de Scream desde Scream 2. Encuentra la combinación correcta de nostalgia y sangre fresca, contando una historia que logra ser familiar en sus guiños al pasado", expresó Ross Bonaime de Collider.

Ghostface es un asesino serial ficticio, creado por Wes Craven en conjunto con el guionista Kevin Williamson y la diseñadora de disfraces Brigitte Sleiertin y es el antagonista principal de la franquicia de Scream.

Ghostface llama a sus víctimas para burlarse o amenazarlas mientras usa un cambiador de voz que oculta su verdadera identidad.