Es oficial, Gal Gadot volverá a ser Wonder Woman

Los fans de la “Mujer Maravilla” recibieron muy buenas noticias el día de ayer.

Trascendió en diversos medios internacionales que Gal Gadot volverá a usar el traje de la heroína para su tercera película.

El anuncio emocionó a sus fans, pues parecía que Gal ya no tendría nada que ver con DC Studios que ahora dirigen James Gunn y Peter Safran.

Fue la propia Gadot la que confirmó a ComicBook.Com, que a su vez reprodujo el sitio Collider que sí volverá a ser la amazona.

“Me encanta interpretar a Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y Peter, es que vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”, comentó.

Se desconoce si Patty Jenkins será la directora de la tercera entrega de Wonder Woman. Ella dirigió Wonder Woman (2017) y Wonder Woman 84 (2020).