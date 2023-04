'Es el peor momento para querer aumentar diputados'

En el Congreso se tiene que hacer también un esfuerzo ante la difícil situación económica que se vive en Durango y no aprobar un aumento en el número de diputados, un asunto contenido en la propuesta de reforma electoral que se prevé discutir.

"No estoy de acuerdo, no me parece un tema justificado. Creo que con los diputados con los que cuenta actualmente el Congreso es suficiente para que puedan trabajar y generar la materia, motivo para la cual fueron electos, ya sea por representación proporcional o por mayoría relativa, creo que son suficientes", opinó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Durango, Salvador Chávez Molina.

Enfatizó que es un mal momento para que se considere un aumento de legisladores. "Creo que hoy es el peor momento en el que podríamos estar pensando en aumentar el número de diputados; para generar esta situación sería un gasto innecesario, se nos ha pedido a nosotros los empresarios que hagamos un esfuerzo dentro de nuestras empresas para pagar los impuestos que fueron incrementados a fines del año pasado y yo creo que nosotros hoy le pediríamos lo mismo a los diputados: hagan un esfuerzo, hagan su trabajo. Es un número suficiente para poder tratar los temas que tienen que abordar en el Congreso y tener legislaciones acordes y vigentes a las necesidades de estos tiempos".

"Lo vimos a finales de año (...) Nos recibieron, pero no nos escucharon, hay varios temas en el tintero en lo que respecta por ejemplo, a temas de vivienda y una adecuación de asentamientos humanos y una adecuación a la Ley de Vivienda", señaló.

Y expuso que hay asuntos en los que no se sienten tomados en cuenta. "Creo que hay muchos temas en los que estamos trabajando y a veces tenemos que ir y oponernos a algunos temas porque sentimos que son ocurrencias de parte de algunas fracciones o algunos diputados que trabajan en el Congreso local y es un tema bastante complicado que nosotros tendremos que estar trabajando", concluyó.