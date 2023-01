Es ahí en donde se necesita lana, no en conciertos: Ricardo Casares estalla tras accidente en el metro 

El conductor de TV Azteca, Ricardo Casares, estalló en Twitter contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego del accidente que se registrara el pasado sábado en el Metro de la CDMX y en el que perdiera la vida una persona y muchas salieran lastimadas

Ricardo comentó que se ha vuelto un peligro utilizar los colectivos en la capital del país. Además, reprochó a los políticos de Morena que ya estén haciendo campaña para las próximas elecciones presidenciales.

"El transporte público de la cdmx… o te manosean o te asaltan o te mueres!!! Como carajos le hacemos para que entiendan que es ahí donde se necesita la lana y no en conciertos u otras cosas “gratis” por cierto se les eligió para 6 años de gobierno no para 4 y campañas", escribió.

Aunque no mencionó el nombre de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo hizo hincapié en que hace unas semanas ella dijo que estaba buscando que Bad Bunny cantara en el Zócalo, pero no lo había conseguido.

"Meterle dinero al metro no es popular, se tienen que cerrar, molesta a usuarios y vecinos, meterle dinero al metro no se ve queda en el subsuelo, meterle dinero al metro no es una foto oportunidad PERO ES LO CORRECTO! Pero aquí se habla de conciertos “gratis” de Bad Bunny!".

Por último, el presentador de Venga la alegría lamentó la muerte de la joven en el accidente.0

"25 años tenía la mujer (niña) que murió en el coche de del metro! Lo lamento profundamente es una desgracia! Una tragedia QUE SE PODÍA EVITAR!".