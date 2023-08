Erik Rubín y Andrea Escalona desatan críticas tras polémica fotografía: 'que encimosa'

La conductora Andrea Escalona y el cantante Erik Rubín están envueltos en una nueva controversia después de publicar una fotografía que algunos usuarios consideraron inapropiada, pues estos opinaron que la cercanía aparente en la imagen sugería una falta de respeto hacia sus respectivas "parejas".

Recordemos que en febrero de este año, el exTimbiriche, y la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, anunciaron su separación, pero continúan demostrando el cariño que sienten el uno por el otro.

La polémica foto de Escalona y Rubín

La reciente controversia surgió durante una fiesta celebrada en el matutino donde Legarreta y Escalona son compañeras, en conmemoración de los 25 años del programa.

Entre los invitados estuvieron el elenco de la obra de teatro "Vaselina", donde Erik es protagonista, además de otros famosos como Kalimba, María León, Diego Shoening, Mariana Garza, Benny Ibarra, Angélica Vale, Alix y la presentadora Raquel Bigorra.

Durante el evento, Andrea Escalona aprovechó para tomarse fotografías con los invitados, incluyendo a Erik Rubín. La instantánea que generó la polémica muestra a Erik sosteniendo a Escalona por la cintura, mientras aparentemente dirige su mirada hacia su cabeza y ella sonríe a la cámara.

En su publicación, la conductora expresó su agradecimiento a la expareja de Rubín y dedicó palabras emotivas al programa y sus compañeros, resaltando su valor en lo laboral y personal.

"Gracias Andrea Legarreta, me aportas mucho en lo laboral y personal, icónica, eres un sueño televisivo", expresó.

Usuarios se lanzan contra Andrea Escalona

A pesar de que Escalona habló sobre su amistad con Legarreta, algunos usuarios criticaron su pose junto al cantante, calificándola de "hot" y comentando que parecía un gesto más cercano de lo común entre amigos.

Las opiniones de los usuarios en las redes sociales fueron variadas, desde aquellos que consideraban la pose como algo inofensivo, hasta quienes expresaron su desconfianza y cuestionaron la cercanía entre ambos.

"Su pose es como de "mira me lo quedé", sé que no es, pero así lo percibo", "quizá fue el punto de la toma pero no debió subirla porque obvio se ve muy hot", "Andrea Escalona es la típica amiga encimosa", "Sí es una pose muy rara"; "jajaja el problema siempre es la desconfianza, yo veo una simple foto, todos somos libres de tener amistades, de tomarnos fotos. No inventen", se leyó en las opiniones de un video en TikTok en el que una influencer habla del tema.