Erik Rubín sorprende al decir por qué dejó sola a Andrea Legarreta tras sufrir un aborto

Erik Rubín sorprendió al revelar el terrible momento que vivió con Andrea Legarreta por culpa del alcohol, y es que el famoso cantante confesó no haber estado con ella cuando perdió a su primer bebé.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el exTimbiriche abrió su corazón y habló sobre diversos temas de su vida privada y pública, así como de su relación con Andrea Legarreta, de quien se divorció hace apenas un par de semanas.

En dicho encuentro, Erik habló también sobre su adicción al alcohol y como este había provocado no haber estado en el momento en que Andrea perdió a su primer bebé.

“Andrea y yo ya estábamos buscando a un bebé, nos tardamos cinco años, en esta ocasión yo ya había dejado de beber, y fue cuando se embarazó, y dentro de este embarazo yo volví a recaer”, comenzó a contar.

Tras esto, el cantante reveló que al día siguiente Andrea y él iban a ir al doctor por un chequeo médico, para ver cómo estaba el bebé, sin embargo, él no pudo acompañarla.

“Yo no llegué (al doctor) porque yo estaba de fiesta, no pude acompañarla y cuando estaba en mi casa, todo crudo, sintiéndome horrible, porque además me desaparecí, ella llegó a contarme que había perdido el bebé”.

Fue después de esta triste experiencia que Erik se decidió de una vez por todas dejar el alcohol.

“De ahí me agarré, la verdad es que fue algo superdoloroso, yo así lo veo, ese bebé dio la vida por mí, así de grande lo veo, así de fuerte, y de ahí me agarré y pues gracias a Dios desde ese día no bebo ni uso una sola sustancia, la vida me cambió completamente, la verdad lo que estoy cosechando es gracias a eso, a que dejé de beber”, sostuvo.