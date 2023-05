'Eres una persona desagradable', entrevista de CNN a Donald Trump sale mal

La cadena estadounidense CNN entrevistó la noche de este miércoles al expresidente Donald Trump, quien no cedió un ápice en sus aseveraciones de que ganó las elecciones de 2020, insistió en que "no conoce" a la escritora que le acaba de ganar un juicio por abuso sexual y difamación; dijo que perdonaría a "la mayoría" de detenidos por el asalto al Capitolio y puso el broche de oro llamando "persona desagradable" a su entrevistadora, Kaitlan Collins.

Se trata de la primera entrevista de Trump en CNN desde 2016 y las expectativas eran altas. Se trató de una sesión tipo town hall, con público asistente. Pero al finalizar la misma, analistas cuestionaron al CEO de la cadena noticiosa, Chris Litch, sobre la necesidad de darle foro a un expresidente que sostiene que hubo fraude pese a que se comprobó –y Collins se lo reiteró una y otra vez- que no hubo tal y que él perdió y Joe Biden ganó.

Collins le preguntó si, en caso de ser de nueva cuenta candidato republicano para las presidenciales de Estados Unidos en 2024, aceptará los resultados, cualesquiera que sean, Trump respondió: "Si pienso que es una elección honesta, lo haré".

La conductora lo presionó en distintos momentos, pero el más tenso se dio en el tema de los documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca al finalizar su mandato. El magnate negó haber hecho algo malo, a pesar de que ella le recordó que la ley lo prohíbe.

"Eres una persona desagradable, déjame decirte", ante el aplauso del público.

Trump atizó a los republicanos a mantenerse firmes en el techo de la deuda, incluso si eso significa un default. Cuestionado sobre el impacto de un default, él sólo dijo: "Nuestro país se está muriendo. Nuestro país está siendo destruido por gente estúpida".

La entrevista arrancó fuerte, con el tema del momento: la declaración de culpabilidad de Trump en las demandas que presentó E. Jean Carroll por haber abusado sexualmente de ella y por haberla difamado después, al negar que aquello ocurrió.

Él insistió en que "no la conoce", cuestionó su calidad moral, y consideró que no habrá muchos votantes que piensen que el haberlo declarado culpable lo descalifica como presidente. "Este caso fue inventado y estuvo políticamente motivado", sostuvo Trump.

Tampoco se retractó o se disculpó de las declaraciones que hiciera en su campaña de 2016, cuando dijo que cualquier persona famosa podía "agarrar" a las mujeres por sus genitales.

"Dije que las mujeres te dejan, no dije que agarras... Dije que las mujeres te dejan -ya sabes, no usaste esa palabra- pero si te fijas, las mujeres te dejan", dijo Trump. "Ahora, dijeron ¿te retractarás? Dije, mira, durante un millón de años así es como ha sido. Quiero ser honesto, así es como ha sido", añadió. "A ti te gustaría que me retractara. No puedo retirarlo porque resulta ser cierto", añadió Trump.

Trump defendió el Título 42, que aprobó se utilizara a raíz de la pandemia de Covid-19 y advirtió que con el fin de esta medida "vamos a tener millones de personas entrando en nuestro país, ahora mismo, a un nivel que nadie ha visto antes".

También dijo que perdonaría a la mayoría de personas acusadas por el asalto al Capitolio, rechazó disculparse con su vicepresidente, Mike Pence, con quien se enfrentó porque este se negó a invalidar el resultado de las elecciones y a impedir que el Congreso certificara el triunfo de Biden.

La entrevista concluyó con una ovación de pie por parte del público para Trump y dejó en claro el tipo de candidato que será para 2024.

Andrew Yang, exaspirante presidencial demócrata, llamó la entrevista "un triunfo" para Trump y cuestionó la decisión de entrevistarlo.

Apenas terminada la entrevista, Biden tuiteó: "Es simple, amigos. ¿Quieren cuatro años más de esto? Si no, colaboren con nuestra campaña".