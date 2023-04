'Eres un clasista', Peso Pluma responde a quien tachó de “nacos” a sus fans

Peso Pluma, cantante famoso por interpretar corridos tumbados y las colaboraciones con artistas como Natanael Cano, Junior H e incluso Becky G, no sólo ha disfrutado de la fama que le ha permitido presentarse en Coachella, sino que se ha tomado el tiempo de contestar a sus detractores.

Doble P, como también se conoce al artista de ascendencia libanesa, ha consolidado los corridos tumbados como uno de los géneros musicales favoritos de los jóvenes.

Recientemente, se dio a conocer que su canción Ella Baila Sola, en colaboración con Eslabón Armando, disputaba a Bad Bunny y Grupo Frontera el primer lugar del Top 50 Global de Spotify.

El artista se tomó el tiempo de responder a un usuario de Twitter que publicó una imagen en la que se observa una báscula con un bolígrafo encima, al que agregó la descripción: "Peso pluma o algo así, no sé, no soy naco".

Pese a que el artista no estaba etiquetado en la publicación, que suma 50 retweets y 350 me gusta en dicha red social, contestó a través de su cuenta de redes sociales: "No eres naco, eres clasista que es peor".

Pero la polémica no paró allí, La usuaria @Me1us se sumó y respondió a Peso Pluma: "su punto es que te tiene que gustar ahuevo su música o eres clasista? Xd", por lo que el artista quien suma 219 mil seguidores en su cuenta de Twitter reviró: "NO. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd".

Hasta este viernes, la respuesta de Doble P a quienes han criticado su música suma más de 4 mil me gusta en Twitter. Mientras, el artista continúa sembrando éxitos al presentarse en los Latin American Music Awards, donde se tomó una fotografía con Steve Aoki.

Peso Pluma, el artista de corridos tumbados en ascenso, es originario de Zapopan, en el estado de Jalisco. Proviene de una familia de ascendencia libanesa y su nombre real es Hassan Kabande Laija.

El cantante de 23 años se ha hecho famoso por su interpretación de canciones del subgénero de corridos tumbados.

Comenzó su trayectoria como cantante y compositor de música regional mexicana. Inició su formación educativa en el Colegio Inglés Hidalgo, en Jalisco, pero cuando ingresó a la secundaria se mudó a Nueva York, Estados Unidos, donde inició a practicar la guitarra.

De sus temas musicales 5 están en la lista Billboard Hot 100: "Ella Baila Sola", su colaboración con Eslabón Dorado en el número 10; "La Bebe" con Yng Lvcas; "PRC", su colaboración con Natanael Cano en el número 49; "Por las Noches", en el número 51; "El Azul", en colaboración con Junior H en el 87.