Era muy importante sumar de a tres: Eduardo Fentanes

Oxígeno puro, resultó para Eduardo Fentanes la victoria de sus Guerreros sobre el Puebla, en la que aceptó, pasaron demasiados problemas innecesarios en la recta final.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Fentanes ofreció su análisis y celebró la victoria que debían obtener de cualquier forma, a pesar del cansancio que se presentó en sus jugadores. "Fuimos ampliamente superiores durante 75 minutos, en los que tomamos ventaja de 3 a 0, fallamos el cuarto gol en par de ocasiones, una jugada de posible penal, fueron 75 minutos muy bien. El rival arriesgó, se acercó 3 por 1, una decisión les permitió ponerse 3-2 y sufrimos, había que sufrir, no es fácil recuperarse del marcador que habíamos tenido hace unos días, ellos no tuvieron fecha doble, nosotros sí, evidentemente acusamos cansancio y los cambios fueron por eso, pero las formas pasaban a segundo término. Era muy importante sumar de a tres, aunque sabemos que debemos seguir ajustando cosas".

Cuestionado sobre la crisis que tenía el equipo dijo que: "El funcionamiento en San Luis fue muy bueno, teníamos una crisis de resultados, pero no de funcionamiento, aunque aún no hemos logrado el rendimiento óptimo, necesitamos tener un buen balance defensivo, debemos seguir optimizando en defensa para que no siempre sea necesario marcar de a tres para ganar. Si nos queremos fijar nada más en los últimos quince minutos, se puede desatar la conversación de que estamos en una posible 'crisis', pero me fijo en los primeros 75", señaló.

Fentanes no muestra ninguna duda de que sus jugadores le respaldan y pone como prueba el esfuerzo realizado en la cancha. "El comportamiento colectivo del equipo durante 75 minutos fue muy bueno y esa es la mejor manera para demostrar el respaldo no solamente a mi persona, sino al proyecto en general, es un proyecto que tiene sus objetivos y los jugadores están plenamente convencidos de ellos. Tenemos que trabajar en los cierres de partido".