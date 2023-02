Equipo gomezpalatino Mezcaleros de Durango, campeón de la Liga Mexicana de Voleibol

Mezcaleros de Durango se proclamó campeón del Final Four y por ende de la Liga Mexicana de Voleibol, al derrotar al equipo de Tapatíos, en su debut en el máximo circuito.

El tercer lugar fue para Virtus de Guanajuato y el cuarto lugar para Indomables de Cd. Juárez, con lo que finaliza este campeonato nacional que sin duda fue todo un éxito para la Federación Mexicana de Voleibol y especialmente, para Mezcaleros de Durango.

El titular del Deporte en el municipio, Iván Sánchez Hernández, agradeció todo el apoyo que se recibió por parte de esta administración municipal encabezada por Leticia Herrera Ale, enfatizando en que los espacios que se usaron para el desarrollo de los juegos locales correspondientes en la Liga de Voleibol, fueron espacios públicos de Gómez Palacio.

Mezcaleros no sólo se lleva el campeonato, también se quedó con cinco trofeos individuales: mejor acomodador, Christian Ventura; mejor atacante, Diego González; mejor defensa, Said Bravo; mejor libero, Said Bravo y; como el MVP, Diego González, con lo que se demuestra la calidad de los jugadores del actual campeón.

Resulta relevante que luego de concluir satisfactoriamente este campeonato, la directiva de Mezcaleros, pretende hacer lo propio en la rama femenil con las Mezcaleras de Durango, con lo que buscarán proyectar el talento de las jugadoras duranguenses, además de seguir promoviendo el Mezcal como parte de la identidad del estado de Durango.

“Desde inicios de esta administración que encabeza la presidenta Leticia Herrera Ale la indicación fue muy clara y fue fomentar y recuperar el deporte en este municipio, ayudar y erradicar el vandalismo en los jóvenes mediante oportunidades deportivas, por ello, se ha estado trabajando constantemente en rehabilitación de canchas y espacios asignados para la recreación de las y los niños y jóvenes, para que juntos y de la mano con la Presidenta Municipal, volvamos a tener una Ciudad con Estrella”, señaló Iván Sánchez Hernández.