ÉPICA VICTORIA GUINDA

amón Mora anotó barrido de cabeza, aprovechando error de Ramiro Peña, la carrera con la que los Algodoneros del Unión Laguna dejaron tendidos en el terreno a los Sultanes de Monterrey, al vencerlos anoche 4-3 en el cuarto juego de la serie de playoffs, duelo que requirió llegar a la décima entrada, ante un lleno total en el estadio de la Revolución.

Con esta victoria, los Guindas igualaron la serie a dos triunfos por bando y aseguraron que el compromiso regresará a Monterrey, donde deberá definirse, además de dar un paso importante en la búsqueda del boleto hacia la siguiente ronda, pelea de la que han quedado eliminados los Acereros de Monclova, luego de ser barridos por los Tecolotes de los Dos Laredos.

PEGAN PRIMERO

Los dueños de casa tomaron ventaja en el score desde temprano en el juego, apenas en la segunda entrada tocaron los lanzamientos de Marcelo Martínez. En la cuenta de 0 bolas y 2 strikes, el zurdo JC Escarra detonó un poderoso tablazo por todo el jardín derecho para que la pelota aterrizara en el techo de la terraza ubicada en ese sector del estadio, segundo jonrón de la postemporada para Escarra, quien hizo detonar el júbilo de los aficionados.

La segunda carrera para los Algodoneros llegó durante el cierre del tercer episodio en el que Edgar Robles dio la voz de ataque con doblete y enseguida, Allen Córdoba lo llevó a la antesala con toque de sacrificio. Martínez se recuperó y ponchó a Albert Lara, pero luego incurrió en descontrol y regaló bases por bolas consecutivas a Torres y a Jonathan Villar para llenar la casa, a continuación, un pasbol fue bien aprovechado por "El Conejo", quien de cabeza llegó a home para poner el score 2-0.

Por los Algodoneros inició sobre el montículo Luis Gámez y estuvo simplemente brillante en su labor, sin permitir hit a la ofensiva visitante a lo largo de las primeras cuatro entradas, solamente mediante un golpe y base por bolas, habían logrado llegar a base los "Fantasmas Grises".

REACCIÓN DEL VISITANTE

Sin embargo, la reacción de los regiomontanos fue con furia durante la apertura del quinto inning, en el que le dieron la voltereta a la pizarra: Asael Sánchez y Yadiel Hernández ligaron imparables, pero Alí Solís se ponchó al intentar tocar la bola, Javier Salazar entregó el segundo out con un elevado y parecía que Gámez saldría ileso, pero Ramiro Peña respondió con sencillo bueno para producir la primera rayita visitante.

El ataque continuó con roletazo de Roberto Valenzuela por el campo corto, donde Allen Córdoba cometió error al tirar mal a la primera base y eso le permitió a Hernández timbrar la del empate. Todavía, Sebastián Elizalde pegó tubey hacia el bosque de la izquierda, con el que Peña anotó la carrera de la voltereta momentánea, además de sacar del juego a Gámez, pues José Molina jaló por el relevo de Miguel Vázquez, quien apagó el fuego al dominar a Christian Villanueva con elevado al izquierdo.

IGUALAN LA PIZARRA

Los Guindas respondieron de inmediato en el cierre del episodio, con la carrera que decretó una nueva igualada; ante el relevo de Gerson Bautista, Córdoba pegó imparable hacia el izquierdo, aunque Lara elevó al cuadro, Torres detonó hit sencillo para poner corredores en las esquinas y eso lo aprovechó Jonathan Villar, quien conectó batazo elevado al izquierdo, Asael Sánchez hizo una buena atrapada, pero no pudo evitar que Córdoba anotara la carrera del empate en "pisa y corre".

Entraron en acción los relevistas de ambas escuadras y entablaron un excelente duelo, sin permitir concesión alguna a los bateadores rivales, Carlos Belén lanzó par de innings en blanco para los Sultanes y Luis Humberto González obtuvo el último out de la octava tanda y se encargó de la novena, mientras que por el lado local, se fajaron, además de Vázquez que sacó una entrada y un tercio, Jake Jewell colgando el cero en la séptima, mientras que Thomas McIlraith trabajó octava y novena en blanco.

DESATAN LA LOCURA

Ya en los extra innings, Jeff Ibarra retiró a par de bateadores y Tim Peterson consiguió el out 30, para que en el cierre, llegara el desenlace favorable a los de casa ante los lanzamientos del cerrador Jorge Rondón. Con un out abrió fuego Dean Nevárez con imparable y le siguió Alejandro Flores con un oportunísimo sencillo que colocó corredores en las esquinas, entró a correr Ramón Mora por Nevárez en la antesala y enseguida, con el cuadro jugando adentro, Julián Escobedo roleteó por segunda base, donde Ramiro Peña no logró levantar la pelota en su primer movimiento, recuperó y tiró, pero la bola llegó tarde a la mascota de Carlos Soto, pues ya "Morita" había llegado barrido de cabeza a home para desatar la locura en las gradas.

DECISIÓN

La victoria fue para Tim Peterson en labor de relevo, solamente retiró un out; Jorge Rondón cargó con la derrota al conseguir un solo out, permitió 2 hits y aceptó la carrera de la diferencia, anotación que fue sucia.

Hoy continuará la serie, con juego a partir de las 20:00 horas; el duelo monticular será entre Nivaldo Rodríguez por Monterrey y Joe Van Meter por Laguna.