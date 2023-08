Entrenador de MLS explota contra Leagues Cup por 'ayudar' a Lionel Messi: 'deben de ser justos'

Lionel Messi llegó a la MLS hace unas semanas en medio de una gran fiesta que fue coronada con su debut en la Leagues Cup y su primer gol contra Cruz Azul.

El talento del argentino desde ese momento quedó reflejado en la cancha, misma que lo ha visto brillar en los partidos con el Inter Miami.

Pero su accionar no tiene a todo el mundo contento, ya que algunas actitudes y acciones durante los partidos han despertado la polémica por presuntas 'ayudas' al argentino.

Una de esas veces que de inmediato pidió justicia en el arbitraje para los participantes en la Leagues Cup fue Óscar Pareja, entrenador del Orlando City.

Estratega que después de caer ante Messi no se guardó nada y arremetió ante un "penal inventado" y una expulsión no otorgada al argentino, quien es la estrella de la MLS.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penalti así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver futbol y el árbitro tiene que ser justo.. Es una simulación muy clara y muy fácil de ver. Años atrás no tenían posibilidad de tener árbitros que les ayuden, pero hoy ni se plantearon eso", dijo.

El exjugador colombiano agregó que Messi debe ser tratado igual y debió ser expulsado en el partido por una jugada de doble amarilla.

"Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", finalizó.