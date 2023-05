Entregan propuesta ciudadana a Manolo Jiménez

Organismos de la sociedad civil que integran la llamada Marea Rosa, sostuvieron un encuentro y cerraron filas con el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad que integran PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, a quien además le entregaron la Propuesta Ciudadana que reúne las principales inquietudes de la población.

Durante un acto masivo celebrado en la fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza, dirigentes de seis agrupaciones resaltaron la importancia de salir a votar el próximo domingo 4 de junio para que Coahuila se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

Beatriz Pagés, de la agrupación Sí Por México, hizo un llamado a la inteligencia y coraje, para que "no permitan que Morena les arrebate lo que tienen, no permitan que les arrebaten Coahuila, porque Coahuila no se toca".

Gabriela Sterling, de Poder Ciudadano entregó al candidato la Propuesta Ciudadana, que recogió más de 14 mil ideas que quedaron resumidas en 270 propuestas contenidas en cuatro ejes relacionados con derechos, economía, seguridad y democracia y buen gobierno, y cuyo manifiesto fue firmado como compromiso por Manolo Jiménez.

La representante de dicho organismo señaló que, de resultar electo, se trabajará en equipo con el candidato de esta coalición de partidos PRI-PAN-PRD en la propuesta ciudadana; destacó que no es cuestión partidista y prueba de ello es que las 14 mil ideas llegaron por distintos medios y redes sociales, con la participación de la ciudadanía.

"Noventa especialistas armaron este plan de gobierno de coalición ciudadana", indicó.

En su intervención, el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad señaló que de resultar electo el próximo 4 de junio, su gobierno será el primero de carácter ciudadano en la historia de Coahuila, y reconoció la importancia de involucrar a la sociedad civil en las decisiones de la entidad.