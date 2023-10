Entregan patrullas y equipo táctico a policías en Saltillo

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó, junto al alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, 10 patrullas totalmente equipadas, dos drones tácticos y un elemento canino de la raza pastor belga, al grupo K-9 de la Comisaria de Seguridad y Participación Ciudadana de Saltillo.

"Los alcances e indicadores favorables que tiene Coahuila en materia de seguridad obedecen a la coordinación, el trabajo en equipo, la capacitación, el equipamiento y a la determinación de mantener a la entidad en paz y tranquilidad en beneficio de la población", dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Anticipó que a partir del 1 de diciembre, con el ahora gobernador Electo, Manolo Jiménez Salinas, Coahuila seguirá en marcha y correrá hacia nuevos y mejores horizontes.

Con inversión municipal de 10.7 millones de pesos, se reforzaron los 17 agrupamientos de que consta la corporación.

Miguel Riquelme recordó que en su Administración se adquirieron más de 400 unidades para las corporaciones estatales y de los 38 Ayuntamientos.

“Hace unos días entregamos 60 más, 30 para las autoridades locales y 30 para el Estado, y estaré entregando al final 445 unidades”, refirió.

Asimismo, destacó que su Administración invirtió 600 millones de pesos más en la adquisición y operación de cámaras de video-vigilancia, y otros 300 millones para remodelación de los distintos Centros de Cómputo, Control y Comando distribuidos en la entidad.

Sin embargo, la cifra supera los mil millones de pesos con los Ayuntamientos que complementaron la adquisición de este equipo, como Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Detalló que la gran mayoría de las cámaras están interconectadas para trabajar “en espejo”, pero principalmente porque ahí están involucradas todas las corporaciones de seguridad del Estado.

“Lo anterior nos da una gran fortaleza. Sumado a ello, la inversión de Coahuila (en este rubro), no tiene precedente: acabo de entregar el Cuartel de Ciudad Acuña al secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, donde el Gobierno del Estado aplicó más de 470 millones de pesos en la adquisición del terreno y la construcción de sus instalaciones”, detalló el gobernador.

Recordó que la Administración estatal anterior puso en operación los mega-cuarteles militares de San Pedro, Monclova-Frontera y Piedras Negras.

Además, se entregó el Hospital Militar de Torreón en el presente sexenio: “Este gran esfuerzo, viene de años atrás, no se da de un día para otro”.

Miguel Riquelme comentó que cuando sus compañeros gobernadores le preguntan sobre los pasos que se siguieron para tener un estado competitivo, seguro y en pleno desarrollo, le contesta: “Les digo que no les va alcanzar un sexenio para arreglar esto, por lo que ahora que Coahuila pasa por una transición responsable, se pide tranquilidad a la población porque estamos haciendo las cosas bien”.

“Porque mi Gobierno lo único que quiere es que el gobernador electo, Manolo Jiménez, esté enterado de absolutamente de todo lo que sucede en los 38 municipios y las 5 regiones”.

Además, destacó: “Para que cuando entre no esté platicando de nueva cuenta con la gente y esté enterándose de lo que sucedió. Sino que entre accionando, que eso es lo que todos los coahuilenses estamos esperando, y para ello se necesita madurez y entregar con mucho tiempo atrás, con anticipación”.

Compartió su convicción de que el próximo 1 de diciembre, cuando tome las riendas Manolo Jiménez Salinas, estará enterado de absolutamente de todo lo que sucede en la entidad, tanto en materia de seguridad como en todas las áreas de oportunidades que tiene Coahuila en desarrollo económico.

Por otra parte, Miguel Riquelme pidió a los inversionistas del estado tener certidumbre y tranquilidad ante el próximo relevo constitucional en Coahuila.

“También entre ellos se genera incertidumbre cuando no hay una comunicación de gobierno a gobierno; cuando no hay comunicación con alcaldesas y alcaldes… y eso no lo va a enfrentar Coahuila”, advirtió.

“Coahuila, a partir del 1 de diciembre, seguirá su marcha y correrá hacia nuevos y mejores horizontes”.

Para concluir, Miguel Riquelme externó su reconocimiento y gratitud al alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, a su equipo de trabajo, al Cabildo y a las y a los habitantes de la Capital del Estado, “por esta coordinación y por el trabajo conjunto, porque aprovechamos el tiempo para mejorar las condiciones de vida de la población”.

ALCALDE DESTACA COORDINACIÓN

Previamente, el alcalde José María Fraustro Siller, también señaló que la coordinación, el trabajo en equipo y la colaboración, fueron determinantes para consolidar estrategias efectivas en materia de seguridad para las y los saltillenses

En tanto, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, destacó el respaldo del gobernador para que Saltillo se mantenga como la ciudad capital más segura del país, y reiteró la determinación de la corporación de no bajar la guardia.

Mientras que la oficial Perla Xiomara López Zamora agradeció el trabajo del gobernador del estado: “Reconocemos la labor que realizó desde el primer día de su gobierno”.