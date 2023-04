Entregan credenciales a discapacitados

Luego de un rezago de varios años en la emisión de certificados y credencialización para personas con discapacidad, el DIF Estatal reactivó la entrega de credenciales para que más de tres mil personas con algún problema físico y de movilidad, reciban atención y tratamientos de manera oportuna.

El equipo de DIF Estatal, se dio a la tarea de elaborar un manual único en el país, bajo la supervisión del DIF Nacional para la capacitación de más médicos duranguenses y reactivar la credencialización, para que las personas que lo requieran, empiecen a disfrutar de esta tarjeta que les brinda un mejor estilo de vida.

Tal es el caso de Víctor Olvera Mares de La Laguna, quien compartió que después de dos años, recibirá su credencial, que le permitirá acceder a algunos apoyos como en atención médica, descuento en transporte, entre algunos otros, "por fin, me da gusto, ya me había dado por vencido y ahora no paso ni una semana y ya la voy a tener", señaló.

Igualmente, Salvador Vázquez Álvarez, de Gómez Palacio, dijo que ahora contarán con beneficios en compras, accesos en automóvil para poder acudir con mayor facilidad a las terapias, y expuso que con este documento sienten un Gobierno con más humanidad, "gracias por este evento y a nuestro Gobernador que pone los ojos con las personas de discapacidad, tercera edad".

Durante la entrega de certificados, María Teresa Gutiérrez Mares, compartió su testimonio sobre un accidente que tuvo y ahora que solicitó la credencial, quedó sorprendida al ver la rapidez en la atención, así como en los implementos médicos para su tratamiento.

De esta forma, en la atención a sus terapias, Mayra Flores, quien atiende a los pacientes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Gómez Palacio, señaló después de cinco años sin funcionar el Lokomat, robot diseñado para ayuda de las personas con discapacidad en las piernas, ahora podrán usar esta tecnología, en la región Laguna como en la capital, donde se cuenta con equipamiento como este y que permitirá que personas puedan caminar.

Rosa Amelia Campos de la localidad de Chapala, fue la primera en volver a estrenar esta maquinaria innovadora y se mostró muy contenta al poder hacer su terapia en este robot, que le resulta más fácil y más efectivo en su progreso, "estoy muy contenta, me siento afortunada que me vaya a servir por primera vez".

* El DIF Estatal reactivó la entrega de credenciales.

* Cerca de 3 mil personas presentan algún problema físico y de movilidad.

* La solicitud se puede llevar a cabo en el CREE de Gómez Palacio.

* En el CREE además se puso en funcionamiento a Lokomat, necesario para las terapias.