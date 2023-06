Entregan apoyos Forta a 31 organismos de la sociedad civil en Torreón

Un total de 31 organismos de la sociedad civil recibieron recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal (Forta), que a partir de este año sufrió un incremento en su techo financiero, de 4 a 5 millones de pesos.

La entrega simbólica se llevó a cabo en la explanada lateral de la Plaza Mayor de Torreón en un evento encabezado por el alcalde Román Alberto Cepeda y la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer, quienes estuvieron acompañados por diputados, autoridades estatales y titulares de las diferentes áreas municipales.

Además, al evento acudieron representantes de las asociaciones beneficiadas, quienes atendieron la convocatoria que lanzó el DIF en el mes de febrero.

En su discurso, la presidenta honoraria comentó que en esta administración municipal y particularmente el DIF, “hemos logrado trabajar de la mano y hacer equipo con los organismos de la sociedad civil a quienes vemos como una extensión, como ojos y corazón, brazos, puestos al servicio de la sociedad en nuestro querido Torreón”.

Mencionó que con este recurso que ahora reciben, les ayudará a crecer. Asimismo, agradeció el apoyo del alcalde para lograr ese incremento en el techo financiero.

“Quiero agradecerte, Román, el gran compromiso y empatía que sigues mostrando a los más vulnerables y a las causas que el DIF encabeza al aumentar el fondo del Forta a 5 millones de pesos;este apoyo significa una gran diferencia en las posibilidades que tienen los organismos para atender sus diferentes causas”, añadió Bremer.

Por su parte, el alcalde resaltó que el Forta sufrió dicho incremento después de 12 años de mantenerse igual. “Probablemente sea insuficiente, yo sé que sí pero es un paso hacia adelante, hacia donde todos queremos estar en Torreón”, dijo el edil quien aseguró que no sólo las 31 asociaciones que hoy se benefician sino las más de 400 registradas en Torreón, “habrán de tener un aliado en esta administración”.

Por su parte,Ana María Rendón, de la asociación Dime (Desarrollo Integral del Menor) en representación de las asociaciones, agradeció el apoyo recibido.

“Yo siempre he pensado que la mayor virtud del ser humano es ser agradecido, denota inteligencia, generosidad, amabilidad, las organizaciones de la sociedad civil que estamos presentes estamos sumamente agradecidos con la generosidad del presidente municipal y de su esposa Selena, primero por las aportaciones del Forta, este no solo nos da un gran empuje para continuar con los proyectos en los cuales trabajamos con tanto amor y dedicación diaria, sino el que ustedes como autoridad de esta autoridad nos dé la confianza para manejarlo en nuestras asociaciones, no tiene precio”.