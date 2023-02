Entrega Piedras Negras informe sobre queja por detención ilegal y tortura de albañil

La administración municipal de Piedras Negras entregó, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, el informe solicitado a la policía municipal de Piedras Negras, con relación a la queja presentada a mediados de enero por detención arbitraria y tortura; presentada por Rafael Balderas Nájera, de oficio albañil.

Manuel Isaac López Soto, titular de la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), indicó que una vez teniendo dicho documento se citará al quejoso para darle a conocer el contenido del información, es decir, lo que refiere la autoridad en torno a cómo sucedieron los hechos.

"Vamos a continuar con dicho trámite, simplemente vamos a ver que manifiestan y que elementos de prueba tienen. Allí hay un video que nos hacen ver la situación que se presentó y de alguna forma nos va ayudar mucho a resolver la queja", indicó el ombudsman.

Recordó que la queja se presentó únicamente contra la policía municipal de Piedras Negras.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron a mediados del mes de enero, al salir del centro comercial El Mirador Villas, cuando transitaba en una bicicleta y fue interceptado por unidades y elementos de la policía municipal; quienes lo detuvieron, revisaron y detuvieron.

A través de videos de vigilancia que comenzaron a circular en redes sociales, se observa dicha acción.

Sin embargo, la queja también establece que quisieron sembrarle droga, que lo detuvieron, además del uso excesivo de la fuerza y fue objeto de quemaduras de cigarro.

"Para confrontar. Él va a decir no, no fue así o no fue en este lugar; allí es confrontar la información que da el quejoso inicialmente con la información que da la autoridad, porque se trata de un mismo momento y entonces, poder conocer allí lo que el quejoso no esté de acuerdo", explicó López Soto.