ensayo sobre la cultura

MARQUES DEL VALLE DE OAXACA

En su regreso a España, Cortés va a recibir el nombramiento de Marqués del Valle de Oaxaca. Su padre le ayuda en sus relaciones con Carlos V. También va a contraer matrimonio con Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga. Algunos quieren quitarle mérito a sus hazañas con fin de pescar en río revuelto. Los reyes no están dispuestos a conceder todo lo que ofrecen sino por el contrario, arrebatarles todo lo que pueden. Por lo pronto, por el error cometido en las Hibueras, pierde la oportunidad de gobernar el territorio conquistado.

Regresa a la Nueva España y construye su palacio en Cuernavaca. Ya ha conseguido que le permitan seguir explorando el mar del sur. Desde Acapulco refacciona barcos para que hagan la exploración y descubren las islas Marías y posteriormente la Península de Baja California. Se va a estar topando continuamente con Nuño de Guzmán quien le hace la vida imposible y no le presta auxilio cuando lo solicita y le arrebata sus embarcaciones.

Son cuatro las expediciones en las que invierte Cortés sin sacar beneficios. Con su nueva esposa tiene varios hijos e hijas. Vuelve a España para defender sus derechos y de las acusaciones que se le hacen. Vive seis años más y muere en Castilleja de la Cuesta el 2 de diciembre de 1547.

Algunas consideraciones:

No podemos perder de vista los acontecimientos en Europa en el tiempo que Cortés conquista la gran Tenochtitlán. A Isabel la Católica la hereda Juana la Loca que casada con Felipe el Hermoso, quien la trata muy mal, es inepta para gobernar, o la hacen inepta y en su lugar, primero intenta el gobierno Felipe, pero muere después de un juego de pelota; posteriormente Fernando, el padre y por último, el hijo Carlos I de España.

El principal enemigo de Carlos es Francisco I de Francia a quien vence y encarcela. Nada más para que vean la calidad moral de estos reyes, Francisco se intercambia por sus dos hijos quien deja en prenda en España para él retornar a Francia.

La figura de emperador alemán era más de nombre que de realidad. Los reinos alemanes eran muchos y dispersos. Carlos obtiene el nombramiento de emperador, siendo católico, en un estado donde su mayoría era protestante.

Para aumentar sus problemas, en el mediterráneo tiene que enfrentar a otro enemigo que son los musulmanes a quienes vence; en Italia, sus propios ejércitos se le rebelan por la ausencia de paga y se van contra roma, lo que se conoce como el saco de Roma.

A Carlos le queda grande el imperio y va a renunciar a él, para irse a vivir a un monasterio junto con su familia. Sus posesiones los divide en dos: El Imperio lo hereda su hermano Fernando y España su hijo Felipe segundo, junto con los países bajos.

No se puede exigir mucho al hecho de ser filial. No olvidemos que Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, y que el marido le manda cortar la cabeza por no darle un hijo varón; de paso, rompe con la Iglesia Católica por no concederle el divorcio y se convierte en la cabeza de su propia religión, el anglicanismo.

Otro personaje más que no va a ser la excepción, miembro de esta misma familia, es Juan de Austria, que derrota a los turcos en Lepanto pero que tampoco va a recibir los reconocimientos debidos, aunque es hijo natural de Carlos V.

Cortés no podía esperar que le fueran agradecidos por las grandes hazañas que realizó; ni por los reyes, en nombre de los cuales conquistó, ni por aquellos que encontraron su futuro en la nueva España, o de las sucesivas generaciones que han nacido en este país y que proceden de aquel tronco. Nuño de Guzmán es la figura que prevalece; el oportunista que arrebata lo que puede y a quien puede.

Aunque no todo es negativo; en la segunda audiencia viene el anverso: Vasco de Quiroga. Licenciado que después se convierte en monje, funda los hospitales de la fe en la Ciudad de México y después, como obispo de Michoacán, promueve las artes y los oficios en todo el estado.

De aquí en adelante, comienza el virreinato; para muchos, nuestra edad media. Hubo, según esto, 61 virreyes algunos buenos, otros malos. No hay mucha información de este período. Un coahuilense, Artemio del Valle Arizpe se dedicó a su estudio.