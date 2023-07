ENSAYO SOBRE LA CULTURA

DE LAS CIVILIZACIONES

Comienzo con una cita del libro: Dioses, tumbas y sabios, de C.W. Ceram. (Pag. 523)

"La cultura de los tres pueblos se encuentran estrechamente relacionadas. Los tres levantan pirámides cuyas escalinatas conducían a los dioses, al sol y a la luna. Éstas, como sabemos, están dispuestas según un criterio astronómico y han sido construidas por imposición del calendario. El americano Richardson Jr. Fue el primero en demostrar esto, en 1928, basándose en una pirámide maya de Uaxactún, pero hoy tenemos otras pruebas más recientes, la de Chichen Itzá y otras más remotas en Monte Albán.

"Todos estos pueblos vivían bajo la espada de Damocles de sus ciclos del calendario: cada cincuenta y dos años que el mundo se hundiría. De tal temor nace el poder de los sacerdotes ya que solamente ellos eran capaces de conjurar la siempre inminente desgracia. Los medios que empleaban se hicieron cada vez más terribles, más crueles, y degeneraron en las inmensas carnicerías humanas. Y en las fiestas de Xipe Totec , el dios de la tierra y de la primavera, en ofrenda del cual los sacerdotes torturaban a otros hombres y se ponían la ensangrentada piel de las víctimas cuando éstas latían aún en los estertores de su agonía."

Todas las civilizaciones tienen sus excesos; las órdenes sacerdotales y las monárquicas, incluyendo las europeas y la religión católica, al obtener poder, lo ejercen, en contra de sus principios mismos. Si criticas la cultura europea, pues también deberías de utilizar la misma regla para criticar la civilización maya y la náhuatl y aceptar el atraso en relación a la otra.

Los europeos se trajeron una civilización, como los toltecas la llevaron a la región maya. Los segundos exportaron la figura de Quetzalcóatl, como los primeros la figura de Cristo. Los Aztecas dieron prioridad a los sacrificios humanos en honor a Huitzilopochtli, como los españoles instituyeron la inquisición por su mal entendido celo religioso.

En todas las culturas pasa algo similar, no hay unas buenas y otras malas, todas son humanas y producto de su tiempo.

Hago otra cita de la página 489.

"Este severo orden social, que al parecer imperó durante mil años, llevaba en su seno el germen de la decadencia. La cultura y la ciencia de los sacerdotes iba haciéndose necesariamente cada vez más esotérica y, al no recibir la savia popular, al no haber comparación de experiencias, la aguda inteligencia de los sabios mayas se dirigió cada vez más exclusivamente hacia los astros, y se olvidó de mirar hacia a tierra, que era de donde a la larga recibía su fuerza.

"Aquella cultura se olvidó de estudiar medios auxiliares para prevenir las catástrofes amenazadoras y sólo aquella presunción espiritual inimaginable de la inteligencia maya puede explicar el fenómeno de que un pueblo capaz de crear obras científicas y artísticas tan importantes, no supiera inventar uno de los instrumentos más prácticos, importantes y sencillos: el arado."

Así como el miedo y la incertidumbre sirve para que una casta de monarcas o de sacerdotes se impongan a la sociedad, de la misma manera construir un imaginario donde los malos son los neoliberales y los buenos son ellos porque ya no son corruptos, sin necesidad de demostrarlo; además de dedicarse a comprar conciencias a muy bajo precio, sirve para generar una dictadura que no especifica, de ninguna forma, a donde nos quiere llevar. No existe ningún tipo de base ideológica que sustente un sistema. Lo único que ha hecho es repartir dinero a diestra y siniestra; mientras sigilosamente se va apoderando de todo el poder.

El ejecutivo intenta controlar el legislativo y se va en contra del judicial por no inclinarse ante sus intereses; lo mismo convierte al ejército en una empresa constructora, y en una institución empresarial que puede administrar lo que sea, hasta una línea aérea. Combate a todas las instituciones independientes que se le pueden oponer en el camino, como el INE. Busca el poder absoluto y a eso le quiere llamar democracia.

Los dictadores, por lo general, hablan mucho, para embotar al pueblo y no permitirle pensar. Dice bien Andresito, el pueblo piensa lo que yo le digo que piense. Las equivocaciones no son de él, acusen a los otros.

Las acciones están a la vista, no hay nada escondido. Los que reciben dinero pensarán que es mejor mirar hacia otra parte; a donde tienen que mirar es a esos países donde las dictaduras, derecha o izquierda, se han impuesto y lo que han provocado en la sociedad: el atraso.