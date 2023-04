ENSAYO SOBRE LA CULTURA

EDUCACIÓN (SEGUNDA PARTE)

La educación socialista es el soporte fundamental de la sociedad socialista. Hasta hoy, que yo sepa, no se ha hecho constitucional tal proyecto; con lo cual se hace sospechoso las verdaderas intenciones del gobierno actual con respecto a la ideología que lo soporta. Las discusiones son intranscendentes; me temo que son más falsas noticias sobre los libros de texto como el escribir "dijistes" o pensar que la pobreza no es mala, que profundizar en las diferentes visiones de un modo de ver la vida, el liberalismo, a otro modo, el comunismo.

Afirmo lo anterior puesto que le he dado un vistazo a eso libros, aunque no los he estudiado a profundidad. Por medio de una hermana que tiene una escuela, lo he podido hacer.

La educación socialista tendría que basarse en la visión de izquierda: la lucha de clases; punto de partida equivocado. La historia no la explica la lucha de clases; las guerras entre Francia y Inglaterra, por ejemplo. Los güelfos contra los gibelinos, Los musulmanes contra los cristianos. Ni siquiera la ascensión de los aztecas en el mundo mesoamericano, o la caída de Teotihuacán. Quien ahora se quiera casar con esta concepción, está completamente equivocado.

Si el principio es falso, más lo es la pretensión de querer obtener una sociedad sin clases ni gobierno, la sociedad perfecta una vez que se haya eliminado a los capitalistas, una sociedad monolítica como la pretendida en Cuba, Uruguay, Corea del sur, o en la antigua URSS con los resultados tan desastroso para sus ciudadanos. Los malos no son los que pertenecen a una clase, ni tampoco los buenos son los que pertenecen a la otra. Eso es ser reduccionista. A donde lleva es a donde llevó la iglesia a la Edad Media, al retroceso. La Inquisición y las purgas de Stalin vienen a ser lo mismo.

Cito a Edgar Morin: "La buena sociedad, la de la libertad, no podría expulsar irrevocablemente desórdenes, antagonismos, conflictos. Debe intentar transformarlos en inventiva, libertad, juego competiciones."

Antes dijo: El vicio fundamental de las utopías o mitos revolucionarios es la de comportar la imagen de una sociedad optimizable por la eliminación de los desórdenes, incertidumbres, conflictos, antagonismos".

En pocas palabras, eliminas al enemigo y resuelves el problema. ¿Lo han hecho los países socialistas? Definitivamente no. La pobreza sigue existiendo.

Si los fundamentos son falsos, los resultados serán desastrosos. La dialéctica es una noción salvable, porque la lucha existe entre dos contrarios, pero para que siga existiendo, no se puede eliminar una de las partes.

En la democracia se aceptan los contrarios, en las dictaduras no. Mientras exista la libertad de expresión, por un lado, y las diferentes visiones, por el otro, será posible resolver los problemas sociales. Cuando se quiere imponer un solo punto de vista no habrá solución alguna.

Segunda consideración: el sistema educativo debe de enseñar a pensar, no a aceptar. Si piensas, criticas, analizas, sintetizas. Pueden enfrentarte a la realidad y juzgarla. En regímenes como a los que nos referimos, es problemático el permitir que la gente analice, critique, sintetice, porque pone en duda al sistema y lo puede hacer cambiar; lo que se hace en el liberalismo.

¿Hay partidos en Cuba? Ya sabemos lo que hizo Ortega con todos aquellos que intentaron postularse en contra de él.

Este sería un tipo de educación que domestica. Permite que el poder se convierta en su conciencia. Va a formar a ciudadanos temerosos de expresarse, conformistas, que con el tiempo perderán toda iniciativa. Eliminar el deseo es eliminar el conflicto y es acabar con el ser humano.

Volver a las monarquías absolutas, como la de los Kim. Volver a la imposición de una sola manera de pensar como en Cuba, la Rusia de Stalin y sus internacionales; con el agravante de que no hay lugar para los concilios. Sería destruirnos el permitir un sistema educativo de tal naturaleza.

Para dar soluciones sociales hace falta la libertad; ni en la forma como la entiende el liberalismo a ulgranza, ni el socialismo. Una libertad legislada, la humana.