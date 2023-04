ENSAYO SOBRE LA CULTURA

POBREZA

No se preocupe usted que ser pobre no es malo. De lo anterior podemos deducir que tampoco ser mediocre es malo; ¿por qué habría de serlo? No esforzarse puede ser una gran virtud. Traicionar a la conciencia humana, otra.

No hablamos de la pobreza franciscana que muerto su iniciador, dejó de ser pobreza para comenzar a acumular. Ninguna orden religiosa es pobre; pueden ser rigurosas, mas no pobres. Hablamos de la pobreza material de no tener ni siquiera de lo mínimo que necesitas para sobrevivir. Los hombres que andan por las calles horriblemente vestidos, completamente sucios, que buscan en los basureros desperdicios para comer, o que se acercan a los automovilistas estirando la mano, que seguramente viven drogados para no darse cuenta de su realidad, eso no es malo.

Dejar que la vida te derrote y no seas capaz de producir lo necesario para la subsistencia, eso no es malo. Vivir en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, no es malo. Y si no es malo, ¿será bueno? A las futuras generaciones las quieren acostumbrar a ello, en previsión de lo que el socialismo produce, pobreza.

El individualismo no es bueno. Luchar por uno mismo y su familia como todos los clanes y tribus han hecho desde el principio de los tiempos. Hay que ser comunitario, desprenderse de las propias necesidades del individuo para resolver las necesidades de la comunidad. Eso es posible en todos los sistemas. Mi padre lo hizo durante toda su vida, pero nunca se desatendió de la familia, pudo educar y darles carrera a nueve hijos. No es necesario sacrificar tu libertad para coadyuvar con las necesidades sociales. Mientras que cada individuo aprenda a resolver sus propios problemas, dejará de ser carga para la sociedad. Esos pobres orgullosos, esos fracasados orgullosos, derrotados orgullosos, irresponsables orgullosos, son los problemas para la sociedad.

Es la mejor manera de someter a una nación. Tal vez eso fue lo que dio resultado en Cuba. No solamente sentir la impotencia en contra de un sistema, por pertenecer a un gobierno represor; sino, además, que lo hayan acostumbrado a ser conforme a no querer cambiar sus condiciones de vida porque eso va en contra de las pautas de comportamiento que le han inculcado.

En un estado de cosas como éste, qué sentido tiene las asambleas y todos los demás procedimientos para ser escuchados. El sistema mismo represor no quiere enfrentarse ante las disidencias. ¿Un doctor se va a atrever en sus asambleas a expresar que quiere disfrutar de más porcentaje de su sueldo? Lo dudo mucho; aunque demagógicamente se puede manejar que eso es la democracia. Todo lo que está haciendo AMLO es para que no haya democracia. La única democracia posible es la que propone el iluminado, como todos esos predicadores que hablan en directo con el espíritu santo para estafar credibilidades.

Pero hay más; estoy de acuerdo que los usos y las costumbres se imponen a la regla del lenguaje. Si el uso ha impuesto "dijistes", la Real Academia no tiene mas que aceptar el uso social que se le dan a las palabras. A nivel educativo, el error, convertirlo en acierto, es dejarse derrotar por la imposición del uso. Entre más fácil se el camino, mas fracasados vamos a producir.

Si al sistema educativo le quitan todos los esfuerzos que hay que hacer, qué tipo de ciudadano formará. ¿La asamblea en verdad va a afectar en las decisiones de los gobernantes? ¿Por qué no lo ha hecho en Cuba o en Corea del Norte? Opina, con una pistola apuntándote.

El analfabetismo práctico es cuando sabes leer y escribir, pero no lo haces. Wikipedia podrá tener todo el conocimiento, pero si no lo usas de qué sirve. Hay que indagar más allá de las apariencias, porque para eso se nos dio la inteligencia.

Intento leer a Edgar Morín y me río de la distancia que hay entre la calidad de su discurso y éste, político cotidiano. Hechos tan obvios y discursos demagógicos no engañarían a una buena inteligencia que estuviese informada. Pero es más fácil dejarse engañar; por eso muchos se drogan para huir de la realidad, no enfrentarse a ella como lo hace Morín. Es mejor que te den, como a un niño pequeño, es mejor dejarte llevar de la mano, es mejor que no pienses, no tener responsabilidades. ¿Qué ordena el iluminado que se diga en las asambleas?, eso se dice.

Yo digo en la asamblea que están comprando la voluntad ciudadana para esclavizarla a ciertos fines personales.