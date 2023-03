ENSAYO SOBRE LA CULTURA

CONFIESO QUE NO HE LEÍDO

Si Sócrates dijo: "sólo sé que no sé nada", no me es difícil confesar que no he leído a pesar de lo que he leído. Cuando uno se enfrenta a lecturas como la de Julia Navarro: "Una historia compartida" es a la conclusión a la que llegas, por el gran listado de autoras y autores que hay, muchos que ni siquiera sabías de su existencia y las vas a seguir ignorando puesto que sus libros no son re editados. Tienen que ser demasiado importantes para que se vuelvan a re editar.

Para que se nos quite lo presuntuoso porque sé que hay algunos que hasta presumen sus bibliotecas, sin darse cuenta de que no están todos los que son. Algunas muestras como botón: Marí Lejárraga, Carmen Karr, Carmen Burgos. Son españolas de la generación del 27, si quieren saber quien son, lean el libro que hoy les recomiendo.

Pero se puede uno trasladar hasta los principios de la cultura. Yo me tardé mucho en conocer la existencia de Hipatia, aunque me gusta leer temas de filosofía y algo de ciencia. Es una alejandrina del siglo IV de nuestra época. Solamente he encontrado menciones de ella, y en una película sale. Me pareció personaje ficticio pero fue una de las grandes científicas de aquellas épocas que fue asesinada por conflictos religiosos.

Christine de Pizan, Marie de Gournay. Dentro de las filósofas: Adela Cortina, Victoria Camps, Amelia Valcárcel.

En la vida conventual también se da el pensamiento como el de Hildegarda de Bingen, nombre que llegó tarde a mí a través de un texto de literatura. Francisca Josefa Ventura es monja, como lo fue Sor Juana y Santa Teresa, las dos últimas espero que sean de sobra conocida. Se ha escrito mucho sobre ellas.

De Rusia nos llega lo mínimo, Anna Ajmátova no me la he cruzado, ni a Marina Tsvetáieva. De japón tememos lo más comercial. Una autora para buscarse Murasaki Shikibu.

Hay mujeres ligadas a los de la generación del 98 y del 27 español, como Carmen Baroja, hermana de Pío. Concha Espina es pareja de Ramón de la Serna. María Lejárraga le escribía las novelas a su marido Gregorio Martínez Sierra. María Goyri era esposa de Menéndez Pidal.

Hay muchos nombres más, como la escritora habla desde España, la mayoría de los autores tienen esta nacionalidad. María Teresa León, Maruja Mallo. Aunque también hay conocidos como Concha Méndez, Rosa Chacel o María Zambrano.

Otras anónimas: Luisa Carnés, Josefina de la Torre, Carmen Conde, Elena Fortún, Carmen Laforet, Elena Quiroga, Ana María Matute,

Esos son nombres de mujeres para mí, desconocidas. Hay lista de hombres pero con ellas tengo menos problemas; he sido más masculinista, aunque uno que otro no le he entrado como con Javier Marías a quien la autoría admira mucho.

Claro que en esta listota que he apuntado faltan muchos autores sobre todo latinoamericanos. Si hablamos de mujeres, faltan las dos Elenas mexicanas, Enriqueta Ochoa, y podríamos mencionar a otras que se han convertido en muy leídas como Rossa Nissan. De hombres faltan casi todos los grandes latinoamericanos como Borges, Carpentier, Lezama Lima, Cabrera infante.

Menciono a estos porque su libro trato de abarcar la literatura universal. Yo no menciono a muchos como a Sartre o a Camus por ser de sobra conocido aunque a veces te topas con sorpresa, como por ejemplo a una comentarista de radio de literatura quien decía que no podía acordarse de un autor que se llamaba Julio puesto no tenía memoria para tantos nombres. Me puse a imaginar cuál Julio sería; Verne, Torri o Cortázar; debe de haber otros por ahí de los cuales no me acuerdo.

Libros como éste te vuelven a tu realidad humana, por más que leas, nunca podrás leer lo suficiente, sobre todo cuando no te has metido a los clásicos, o les hace el fuchi a los libros que consideras románticos, o que no son la gran literatura como Jane Austen, Agatha Christie. Algo deben de tener, como Juego de tronos, hay que leerlos para que te des cuenta de que no son novelas para niños y pongo en duda de que lo sean para adolescentes; me refiero a la última.

Como jubilado puedo darme el lujo de leer tres o cuatro libros a la semana: 156 al año, 1560 a los diez años. Y tú ¿Cuántos lees?