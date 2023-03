ENSAYO SOBRE LA CULTURA

¿QUÉ DE BUENO TIENE EL SOCIALISMO?

Aún no lo sé; el propio Carlos Max, en su vida familiar, era un desastre. Nunca le preocupó trabajar para mantener a su familia; sus hijos, o se le murieron de hambre o se suicidaron cuando fueron adultos. Tuvo que ser mantenido por Engels que no cantaba mal las rancheras y sólo enfrentó las responsabilidades empresariales de su familia cuando se lo exigieron. De dos tipos de esta calaña no pueden venir muchas cosas buenas.

No estoy de acuerdo con sus análisis del plusvalor, ni de su teoría de la lucha de clases. En la realidad no sucede así; y tan no sucede que las economías socialistas se vinieron abajo cuando les faltó el capital; o la cabeza capaz de dirigir a las empresas al éxito. Por eso Cuba se ha convertido en el pordiosero latinoamericano o lo que es peor, el esclavista que lucra con la mano de obra de sus habitantes al convertirlos en productos de exportación. Por eso la Unión Soviética fracasó. China se ha salvado cuando ha aprendido a convivir con las reglas del capitalismo.

Stalin explotó a su pueblo hasta más no poder. Ahí se les olvidaron los derechos humanos. El socialismo se convirtió en la vanidad de unos pocos dictadores que desacreditaron a todo aquel que se le oponía en el camino. Stalin lo hizo con Trotsky, como nuestro presidente lo está haciendo con todo aquel que se le cruza en el camino.

Pero hay muchos que no lo quieren ver. Están engolosinados porque les han dado a manos llenas. Están contentos porque ya no hay quien vigile como se invierten los dineros en la obra pública. A muchos no les gusta rendir cuentas. Tarde o temprano nos lo van a cobrar, como se ha hecho en Venezuela.

A nuestro presidente todo le ha salido de maravilla. Ha logrado deshacerse de las instituciones estorbosas para su poder personalizado. El INE va dejando de existir; se encuentra muy cercano de dominar a los tres poderes, al ejército ya lo tiene en la bolsa; como, me sospecho, que también ha de tener a los cárteles cuya relación es de besos, abrazos y apapacho.

Pregunto: ¿Cuáles son sus proposiciones para mejorar la economía nacional, la más justa distribución de la riqueza, y tener una vida digna?

Lo único que he visto es la repartición de los dineros, de una forma por lo demás improductiva. Podré estar de acuerdo con el tren maya y el tren interoceánico, pero ha hecho mucho daño queriendo dividir al pueblo para su beneficio personal. El aeropuerto es un vil conformismo que quiere imponer a fuerzas. Desea acostumbrarnos al producto chatarra, a la baja calidad, la mediocridad; eso es lo que se pretende con las reformas educativas. Nada tiene que hacer un extranjero diseñando el libro de texto con los cuales se educarán nuestros niños. Están planeando el lavado de cerebro de las futuras generaciones, para que pueda soportar la pobreza económica, moral y física, como la que actualmente se vive en Cuba. Pueblo sin voluntad, dispuesto a matarse en una guerra injusta si se lo ordena el amo. ¿No es lo que está sucediendo en Rusia? Callar y obedecer eran los preceptos de las monarquías, como en la que se ha convertido el gobierno de Corea del Norte.

La democracia deja de existir. Para ellos, democracia es acatar los deseos de las viles dictaduras. Sean de izquierda o de derecha, es la misma porquería. Cuando se da voz solamente a una ideología se cae en el atraso. Cuando desaparece la libertad de pensamiento, cuando deja de existir la alternancia.

Está en riesgo la democracia, la libertad, las futuras generaciones. La defensa de el INE que hicieron los ciudadanos a él no le importó, ni siquiera se inmutó. Es de los que dicen que el pueblo es él.

¿Díganme que de bueno ha producido el socialismo en los países de los cuales se ha apoderado? ¿Cuál es la vida realmente humana? Nos están convirtiendo en animales que van hacer morar en los corrales. Ya de por si la vida animal la viven todos los que han caído en las garras de los grupos delictivos. La animalidad que produce la pobreza, la puedes ver en todos aquellos que te piden limosna en los semáforos. Si tanto les importa a los de morena o cualquier otro grupo, ¿por qué no hacen por rescatarlos?

Está en juego nuestra dignidad.