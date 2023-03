ENSAYO SOBRE LA CULTURA

¿ALGO BUENO HA HECHO EL LIBERALISMO?

La independencia de los Estados Unidos fue liberal; antes de eso, la revolución gloriosa de Inglaterra, tengo entendido que también fue liberal; dio como resultado una monarquía constitucional. Ni qué decir de la revolución francesa que marco el inicio de la vida moderna. Tomando su ejemplo, las independencias americanas.

EL GRAN BOLÍVAR, LIBERAL, COMO SUCRE.

Hidalgo y Morelos eran liberales. De vez en cuando deberíamos de leer los Sentimientos de la Nación, escrita por el segundo. Victoria y Guerrero, liberales. Los que no lo fueron: Iturbide y el primer López fatídico para la nación, Santa Anna, nos hizo perder la mitad del territorio nacional.

Juárez liberal cien por ciento, junto con las leyes de reforma. Porfirio Díaz, liberal y oaxaqueño como el anterior. Cierto, "Don Porfis" se fijó más en la macroeconomía que en la microeconomía, pero nunca ha estado mejor el peso mexicano.

Detrás de él vino la Revolución: Madero, liberal, Carranza, liberal, Villa no me van a decir que no era liberal, Zapata era agrarista, no llegó a proclamarse como socialista. Obregón, liberal el muchachote y dejó hacer a Vasconcelos.

Calles no lo fue tanto, aunque no fue socialista, nada más comecuras. Cárdenas si lo fue, nacionalizó el petróleo, pero lo curioso es que no le dio continuidad al socialismo con su sucesor, prefirió permitir que lo sucediera otro liberal, aunque ya en Tabasco y Yucatán se había intentado tener gobiernos socialistas.

Liberal fue la creación del Seguro Social. Liberal fue la creación de pensiones. Liberal fue la creación de la autonomía universitaria. Liberal fue la creación de la educación gratuita. Liberal el libro de texto con otro López, para que no se diga que no soy parejo: Mateos.

Liberal ha sido la creación de toda la industria del país y todo el comercio. Liberal la industria agraria. Las grandes empresas de la región, son liberales. Peñoles es liberal, Lala es liberal, todas las que pueblan nuestras zonas industriales. Soriana, liberalota, Cimaco, lo mismo, liberal. Empresas que comenzaron siendo chiquitas y con el trabajo diario, la buena administración, la inteligencia en su manejo se convirtieron en lo que son hoy en día. Un surgieron de la nada. Muchas de sus historias están escritas.

Cometemos el error en fijarnos sólo en las grandes empresas; las medianas y las chicas también tienen sus grandes aciertos. Muchos se han venido abajo, pero se han vuelto a levantar. La lucha cotidiana, el trabajo como realización, los sacrificios; el decirse, si no salgo por mí, nadie me ayudará.

Todo ese comercio informal que a muchos nos cae mal, son muestras individuales de personas que intentan resolver el problema económico. Vender gorditas o burritos, cuando lo haces bien, a muchos les ha funcionado. Hay que saberlo hacer.

En el liberalismo es posible que se den la lucha de los contrarios y se mejore la relación obrero patronales que se legislan por medio de la ley federal del trabajo. En el socialismo el patrón no existe, es el estado. No tiene el capital para responder. Cualquier lucha la tienen perdida.

Cuando el trabajador se entrega a su empresa y a su trabajo tiene la posibilidad de ganar buenos sueldos y vivir bien. Si no lo logra, puede renunciar para buscar otras empresas donde se le dé valor. No cualquiera puede ser patrón. Muchas veces es preferible ser empleado. Yo opté por lo segundo, cuando me di cuenta de no tener todas las capacidades para ser patrón. Me fue bien, he sido feliz.

En el liberalismo es posible tomar muchas decisiones para resolver tu vida y la de los tuyos. En Cuba no te permiten vender gorditas o burritos. En el liberalismo tienes la libertad de pensamiento; en el socialismo no.

En el liberalismo tienes la libertad de construir tus ciudades y hacerlas a tu gusto. La iniciativa individual es de gran peso. Por eso existe la UAL, la IBERO, el TEC, monumentos como el Quijote, o instituciones de servicio social como el asilo de niños y de ancianos, o la casa de la madre Lola, o la del padre Manuelito, otras que hay.

El gran pensamiento se dio en los países libres; en algunos países socialistas la literatura murió. ¿Qué tiene de malo ser liberal?