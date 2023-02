ensayo sobre la cultura

LOS INDICIOS

Seguir indicios es cosa de los investigadores criminales. Nosotros también podemos hacer lo mismo porque ya somos un pueblo consciente y maduro. Enumeremos una serie de pistas con el fin de sacar conclusiones. Es como un juego.

1.- Él dice que no es corrupto y le debemos de creer a pie juntillas. No sólo él, sino el movimiento al cual representa.

2.- Ha intentado eliminar todo organismo que tenga facultades para supervisar la acción de los políticos como el INE o los derechos humanos. Como ya no son corruptos, dice que ya no se necesitan.

3.- Su relación con los otros poderes ha sido de tratar de controlarlos, a través de la mayoría en el poder legislativo, e imponiendo a su gente en el judicial. (De la cual se sospecha que es corrupta por el escándalo de la tesis fusilada).

4.- Al ejército lo tiene comiendo de su mano con tantísimos privilegios de los que les ha dotado. Ahora, hasta los ha convertido en buenos administradores de aeropuertos, puertos y hasta de líneas aéreas.

5.- Al pueblo lo tiene de su lado con todos los programas sociales en donde ha repartido dinero a diestra y siniestra. Mucho de este dinero resulta improductivo y no veo una forma inteligente de repartirlo. Quien a lo largo de su vida trabajó para tener una buena pensión no necesita que se le dé más.

6.- Al no existir organismo que supervisen las acciones del gobierno, no hay que dar muchas cuentas del dinero que se reparte y comparte. ¿Cómo dice el dicho del pueblo sabio? El que reparte y comparte, se queda con la mejor parte. Perdón, en el punto número uno se dice que no son corruptos y que esa es una verdad irrefutable.

7.- Ellos son los buenos y los neoliberales son los malos. Duda de todo lo que te digan los neoliberales y acepta todo lo que te digan los morenos.

8.- Se trata también de ir en contra de las ONGs porque el único que puede dar es el dadivoso.

9.- Siempre habrá alguien a quien cargar con las culpas del sistema. Nunca serán ellos los culpables ni sentirán vergüenza por lo que pase a causa de sus actos.

Todo esto son indicios que te deben de hacer pensar pueblo sabio. A mí me parece que nuestro querido señor se quiere quedar con las riendas del país sin que nadie se le oponga. No necesita reelegirse, con ocupar el puesto del poder detrás del trono, basta. Antecedentes, Tlacaélel que tuvo la inteligencia de ser la materia gris detrás de tres emperadores. Otro antecedente, el que gobierna vive enfrente.

Todo va encaminado a que su palabra se vuelva ley y no se le cuestione. Pero yo sí tengo varias preguntas que hacerle:

¿De dónde saldrá el dinero para continuar con los programas sociales en vigor?

¿No es preferible enseñar al pueblo a trabajar y a sentirse orgulloso con el trabajo en lugar de convertirlo en un ser dependiente? El paternalismo nunca ha demostrado ser un buen sistema de gobierno.

Cuando las cosas no resulten tan idílicas, ¿Cómo cree que el pueblo sabio va a enfrentar las adversidades?

Mirando a futuros, ¿Cuál es el plan para resolver nuestros problemas económicos? ¿Inversiones? ¿Sociedades? ¿Planes de industrialización? ¿Nos conformaremos con ser proveedores de materia prima? ¿Intentaremos brillar en la industria y comercio internacional? ¿Nos seguiremos llenando de obras patito, pequeñas, intrascendentes, o nos abocaremos a hacer algo que luzca en todos los planos?

Preguntas siempre habrá y diferentes puntos de vista, para eso existe la democracia, para no permitir que una persona o un grupo de persona se imponga a la comunidad. El temor es caer en una dictadura.