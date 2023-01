ENSAYO SOBRE LA CULTURA

LIBRERÍAS, EDITORIALES, LIBROS

Torreón siempre ha sido una ciudad con librerías; desde el "toma y pague" hasta nuestros días, pasando por Faedo, ha existido la posibilidad de complacer a los lectores. Da gusto saber que pueden mantenerse varias, de cierta categoría, con la clientela que se produce en la región.

Un buen lector no puede contentarse con ser cliente de una; sobre todo, cuando te das cuenta de que hay editoriales que solamente se distribuyen por ciertos canales. Si eres buscador de lectura, tienes que darte un tour de vez, en cuando, por las que acostumbras poco a frecuentar.

A ver si no me fallan las cuentas: existen seis librerías como tales. Dos dedicadas al libro escolar y las otras con surtido variado. Aparte, existen tres tiendas departamentales que venden libros. No estoy tomando en cuenta las que venden libros de segunda que en el centro conozco a tres, y alguna otra que más que nada vende enciclopedias. Hay otras librerías religiosas que no estamos contando.

Me quedo con las cuatro, de las seis a las que le restamos las dedicadas sobre todo al libro escolar, que no dejan de tener su importancia ya que son las únicas que manejan la serie de sepan cuanto, completas. El acervo es más o menos de ochocientos títulos de obras clásicas, mexicanas y universales, en el área de literatura, filosofía e historia. Las demás tienen algunos títulos de esta colección.

La primera, sucursal de México, está organizada por temas y tiene un apartado que se especializa en literatura infantil y otros, en libros en inglés. La segunda es sucursal de Guadalajara y está organizada por editoriales. Maneja ciertos acervos que no hay en la primera.

La tercera es de la localidad y tiene editoriales que no existe en las dos primeras, como la de la Universidad de Nuevo León; ahora está de moda en escritores nuevos o que no han encontrado lugar en editoriales de prestigio.

La última depende del gobierno, está en el Arocena. Definitivamente, aquí hay cosas que nunca vas a encontrar en las antes mencionadas, como el acervo del Fondo de Cultura Económico, sobre todo en ciertas áreas como antropología y filosofía. Además de lo que se ha editado a través de Educal.

Quiero hacer una observación con respecto a FCE. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esta editorial es la más completa en cuanto libros de historia de México; sobre todo sobre ciertas etapas como lo es la colonia. No funcionó cuando dependía del teatro Martínez, cerró. Aunque a través de esta librería se puede conseguir, no tienen algunos títulos. Los que han ido a la Ciudad de México y conocen la librería que se encuentra en la calle de Tamaulipas, saben a lo que me refiero. De arqueología hay muy poco. La de Saltillo está muy completa, lo malo es que yo no viajo mucho a Saltillo.

En las librerías de viejo puedes encontrarte libros baratos; sobre todo para los estudiantes es lo ideal para comenzar a hacerse de su biblioteca; a los que estén interesados en ello. Aparte de las cuatro que más o menos tengo identificadas, existen varios tiraderos que se ponen en el paseo Colón y otros lugares. A veces hay sorpresas.

A pesar de lo que hay, faltan librerías; por lo menos dos: La de la UNAM y la del Colegio Nacional. Y en cuanto editoriales, la de la Universidad de Veracruz y hago énfasis en la de Nuevo León, porque muchos de los nuevos escritores se están publicando ahí. Me imagino que habrá algunas que no conozco. No sé si el Colegio de México tenga librería o editorial; pero el pensamiento de nuestro país es apoyado por estos dos colegios.

En cuanto cosas más especializadas, estaría la revista de arqueología mexicana que debiera de distribuirse a través del Museo de Antropología. No sé, son ideas, no habrá muchos interesados en este tema.

Se dice que hay muchas universidades en la región, muchas campañas de lecturas, mucho interés en el tema, pero nunca he oído mencionar que alguien eche de menos lo que yo sí. Otra deficiencia son los libros de pintura. De lo básico no se sale.

Existe en internet. ¿Cómo voy a pedir por internet lo que no conozco? Acudir a las grandes compañías es acabar con la librería de tu ciudad, y con la pequeña y mediana empresa.

Pero de que hay libros, hay libros.