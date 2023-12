Enrique Iglesias anuncia cuándo saldrá el último álbum de su carrera

El cantante español, Enrique Iglesias, habló el medio estadounidense Today, sobre sus proyectos profesionales, en donde confesó que ya tiene listo su último álbum.

Actualmente, el intérprete de Bailando se encuentra de gira junto a Ricky Martin y Pitbull dentro del The Trilogy Tour, debido al éxito, la gira se extenderá hasta el 2024.

Sin embargo, reveló un detalle que pondrá tristes a sus seguidores.

El artista reveló a Today que luego de tres décadas con una exitosa carrera global musical, está listo para lanzar el último álbum en su trayectoria.

La fuente señala que en el 2021 el artista dio a conocer que solo lanzaría dos álbumes más. En septiembre de ese año estrenó Final (Vol. 1), el cual fue su undécimo disco.

Ahora, el artista ha confirmado que ya tiene listo Final (Vol. 2) y se lanzará al mercado en el 2024.

"Está terminado. De hecho, saldrá en febrero", dijo Iglesias para Today.

Agregó que: "Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno dos videos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo".

"He estado trabajando en este álbum durante bastantes años. Y para mí siempre fue como dije, mi último álbum... esto es todo", dijo.

"No creo.. No, lo sé, no haré más álbumes", señaló.

De este material ya se puede escuchar el sencillo Así es la vida con María Becerra, el cual se ha convertido en todo un éxito.

Destaca la publicación que no significa un retiro definitivo, ya que seguirá trabajando en más música lanzando sencillos.

"Para mí, en mi vida, creo que este es el último".