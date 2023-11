Enrique Guzmán hace polémicas declaraciones tras ser acusado de abusar a menores

El cantante mexicano Enrique Guzmán se ha vuelto el protagonista de una nueva polémica desatada en redes sociales después de unas declaraciones que realizó durante una rueda de prensa dedicada a promocionar un proyecto musical.

Los videos captados en la rueda de prensa muestran como el intérprete de Popotitos se molesta luego de que una reportera lo cuestiona sobre el supuesto abuso sexual que cometió en contra de una menor de edad, de cuál fue acusado hace algunas semanas.

El artista se encontraba junto a otras estrellas del rock & roll como Ángelica María, pero luego de que el polémico tema salió a la luz, todos decidieron retirarse de la conferencia.

Todo ocurrió porque la reportera habló del supuesto video que muestra a Guzmán a agrediendo de una menor de edad, esto fue dado a conocer por el publirrelacionista, Emilio Morales, exmanager de Sylvia Pasquel.

El cantante respondió con unas declaraciones sumamente polémicas que están dando mucho de que hablar en redes sociales:

"¿Tiene usted conocimiento de esa foto, la conoces?, yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta", declaró el cantante.

El clip muestra la reacción de Ángelica María, quien decide levantarse de su asiento y abandona la conferencia.

Cabe señalar que no es la primera vez que Guzmán enfrenta una polémica de este tipo, ya que en el pasado, su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, aseguró que su abuelo le había hecho tocamientos cuando era una niña.