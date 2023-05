'Engrandecen a puro pen...', Kristal Silva y Capi Pérez se disfrazan de Peso Pluma y los tunden en redes

Kristal Silva y Capi Pérez sorprendieron en redes sociales al aparecer vestidos igual que el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma y los terminan criticando.

Actualmente, Peso Pluma goza de gran popularidad en la música en español, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de este año, logrando superar inclusive a Bad Bunny, quien es de los artistas más escuchados de todo el mundo.

(FOTO: ESPECIAL)

Ha sido este éxito que Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, que el cantante ha sido invitado en varios programas nacionales e internaciones, siendo el show de Jimmy Fallon el más reciente, es por esto que Venga la Alegría no se quiso quedar atrás y a pesar de que el originario de Zapopan no pudo estar presente sí lo hicieron ¿sus dobles?

(FOTO: ESPECIAL)

Y es que durante el programa de Tv Azteca, Kristal Silva, en compañía del Capi Pérez, sorprendieron al aparecer vestidos del famoso cantante, sin embargo, usuarios no lo tomaron a bien y terminaron criticando a los conductores.

"Por favor, me decepcionan, y disculpen mis palabras, pero ¿que no tienen mejores ideas?", "Qué bajo han caído", "Engrandeciendo a puro pen", "No puede ser que este programa solape tanta cochinada", "Fomenten cosas buenas y no esas estupideces, que bajo han caído", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer,