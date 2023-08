Encuentran a la Reina

Una noche majestuosa se realizó durante la celebración de 'Looking for the Queen', que fue la reinvención del tradicional baile de debutantes que organiza un club social de la localidad.

Fue una velada espectacular en la que participaron para obtener la corona las socias: Ximena Jaime, Valeria Cordero, Sofía Gilio, Mía Guevara, Marla Murra, Marisofi Humphrey, Victoria Guajardo, Marifer Durán, Helen Rangel, Caro Carmona, Camila Ríos, Bárbara Félix y Arantza Ríos.

El evento se realizó en el jardín del club, donde las jóvenes participantes realizaron una pasarela solas, así como acompañadas por sus papás. Al final junto a sus acompañantes se realizó el sorteo para saber quien fue la ganadora al título de reina, siendo Victoria Guajardo la feliz afortunada.

Posteriormente se disfrutó de música de dj, donde los presentes gozaron la agradable velada.

/ Luis Enrique Moreno

Luis Olivares, Paty Reyes y Luis Olivares Jr.

Ximena Jaime y Juan Carreón.

Ale y Pao.

Victoria Guajardo resultó ser la afortunada poseedora de la corona en 'Looking for te Queen'.