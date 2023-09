Encuentran a hombre muerto en quinta de Gómez Palacio

Localizan a hombre sin vida en quinta de Gómez Palacio, el fallecido fue ingresado a las instalaciones del Semefo en calidad de desconocido y la primeras evidencias indican que murió por causas naturales.

La tarde del sábado autoridades de seguridad se movilizaron hasta una quinta del ejido El Castillo, del municipio de Gomez Palacio, tras el reporte de un hombre sin vida en el interior.

A su llegada, los efectivos se entrevistaron con el denunciante y propietario de la quinta, el cual se identificó como Cesar de 47 años de edad, mismo que les explicó que al llega a su quinta para darle mantenimiento y abrir la puerta encontró a "El Coque" inconsciente sobre el colchón donde se dormía, ya que le permitía quedarse en el interior por que este no tenía domicilio fijo ni familiares, sin embargo al hablarle y no responder de inmediato se comunicó al 911, arribado primeramente los paramédicos de Cruz Roja quien le informaron que el señor ya no contaba con signos vitales, agregando que desconocía el nombre del fallecido.

El lugar fue acordonado por las autoridades quienes esperaron el arribo del personal de la Vicefiscalía Región Laguna los cuales revisaron el cuerpo no encontrando lesiones o evidencia de una muerte violenta, por lo que ordenaron el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense Semefo a dónde ingresó en calidad de desconocido quedando la carpeta de investigación abierta bajo una línea de investigación de muerte natural.

El occiso es un hombre de tez moreno claro, de aproximadamente 1.70 metros, complexión delgada, pelo corto entre cano, barba y bigote entre cano; el cual vestía una camisa color verde con rayas negras y blancas, pantalón de mezclilla color azul y cinto color café.

Se espera que en las próximas horas los familiares del fallecido acudan a las instalaciones de la Vicefiscalía para realizar el reconocimiento del cuerpo.