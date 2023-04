En vilo, derechos por inoperancia en el Inai, alertan especialistas

Especialistas, excomisonadas e integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) alertaron que la falta de quórum en el organismo pone en entredicho el ejercicio de derechos fundamentales como los de acceso y transparencia a la información pública, y el de la protección de datos personales.

Advirtieron que la inédita situación en el instituto retrasará la entrega de datos y se convertirá en el pretexto perfecto para que no se transparenten información pública, como el gasto de los tres niveles de gobierno.

Jacqueline Peschard, excomisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el cual presidió de 2009 a 2013, manifestó que ante la falta de quórum, "está en entredicho que se puedan ejercer derechos fundamentales que hemos conquistado los mexicanos desde 15 años: el derecho al acceso a la información; el derecho a que haya rendición de cuentas a los organismos públicos, a través del acceso a la información, y el derecho a la protección a nuestros datos personales".

Destacó que buena parte de las solicitudes que se hacen en el Inai son referentes al IMSS, para que; por ejemplo, les entregue a las personas sus semanas cotizadas, sus expedientes clínicos, todo lo relacionado con datos personales que están en archivos públicos. Con esta situación, los particulares se quedan sin la posibilidad de acceder a esos datos.

Nuhad Ponce Kuri, presidenta del Consejo Consultivo del Inai, señaló que quien más sale afectado por un instituto inoperante es la población mexicana, por lo que es vital que el organismo vuelva a estar en funcionamiento y con esto, indicó, seguir tutelando los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

"El Inai es muy importante para la ciudadanía, porque tutela el derecho de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, por lo que es de vital importancia el que se pueda dar cumplimiento a esta obligación de nombrar a las y los comisionados pendientes y con esto, el instituto pueda estar en su correcto funcionamiento.

"Quienes más salimos perjudicados por tener un Inai inoperante, pues somos los mexicanos, es por ello que hacemos este atento llamado como sociedad, como ciudadanía para tener un Inai operando lo antes posible".

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, manifestó que la falta de quórum en el instituto retrasará la entrega de información y se convertirá en el pretexto perfecto para que no se transparente información pública; por ejemplo, el gasto del gobierno.

"El pleno del Inai es el órgano que defiende el derecho del ciudadano cuando el gobierno le niega información. Toca los temas más delicados de toda la agenda de transparencia. Es quien pide que se abran las investigaciones que prefieren mantenerse con sigilo, o quien se asegura de que no se clasifique la información como de seguridad nacional cuando en realidad no lo es. El pleno sin quórum retrasará la entrega de información y puede convertirse en el pretexto perfecto para que no se transparente el gasto público del gobierno", comentó.

Irene Levy, especialista en transparencia y presidenta de Observatel A.C., recordó que, si el pleno del Inai no sesiona, estarán paradas solicitudes de recursos de revisión para que sujetos obligados entreguen información pública solicitada, entre otros recursos, a los que tienen derecho la población, como la protección de datos personales.

"Me parece un gran golpe en contra de la transparencia, porque no es secreto todo lo que el Inai ha revelado. Gracias a esta información a la que hemos tenido acceso, se han conocido muchísimos temas de corrupción, de administración en el gobierno y hay que decirlo, las instancias y los sujetos obligados siempre le han tenido miedo al Inai, han tenido esta sensación de que tienen que ser transparente", dijo.

Peschard Mariscal apuntó que el acceso a la información ha sido herramienta de periodistas, académicos y de organizaciones civiles que investigan escándalos de corrupción y se podrá ver afectada por la situación en el Inai.

"Esto tiene un efecto de atropello, de freno al ejercicio de derechos fundamentales a los mexicanos, pero tiene también un efecto muy grande sobre un proceso, un despliegue de exigencias de rendición de cuentas y transparencia sobre los gobiernos".