En un mes más determinarán si hubo o no tortura en caso de Liliana

A más de dos años de que Liliana, la ex pareja de Sergio Mitre, ex jugador de Saraperos de Saltillo, denunciara haber sido víctima de tortura por parte de elementos, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC), informó que será en un mes que concluya con la indagación y se determine si hubo o no tortura.

De acuerdo a Hugo Morales, presidente de la comisión, informó que se tienen tres casos por tortura que se encuentran en la fase final de infestación; dos en Saltillo y uno en Torreon.

“Probablemente en un mes tendremos una determinación en torno a ello en el caso de Liliana, mientras los otros que son más recientes siguen en proceso de indagación”, dijo.

Será entonces que se determine si hubo o no exceso de uso de la fuerza.

“Se tienen que realizar peritajes en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para establecer si hubo tortura por el protocolo de Estambul”, dijo.