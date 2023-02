'En Twitter el 3/2/2023 apareció el texto siguiente bajo la firma de Edu Rivera'

Edu Rivera está equivocado. Efectivamente mi libro que menciona (arriba de estas líneas) se llamó "EL PRIAN" y tuvo la especial intención de denunciar lo que Carlos Salinas quiso hacer con México y logró hasta cierto punto.

Inicié ese libro, con Luis Sánchez Aguilar entonces presidente del Partido Social Demócrata. El fue el autor del título y me ayudó en las primeras páginas con invaluables testimonios sobre la fusión de varios pensadores del momento como: Eugenio Ortiz Gallegos, Bernardo Bátiz, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Jesús González Schmal. En ese momento histórico nos dimos cuenta de lo que quería hacer Carlos Salinas de Gortari, a saber un nuevo partido que se llamaría "Solidaridad" por la mala reputación del PRI, y el propio Salinas lo manejaría a su antojo, pero no pudo crear dicho partido.

La mayoría de los mexicanos fuimos víctimas de un gran engaño. Creyeron que nos gobernó el PRI hasta el fin del siglo XX y el PAN a principios del XXI. Error. Nos gobierna desde 1989 el PRIAN, un partido bicéfalo, inventado por Carlos Salinas de Gortari, y Diego Fernández de Ceballos, al amparo de Estados Unidos, para crear un nuevo país diseñado por y para el Neoliberalismo.

Cuando asaltó el poder Salinas en 1988, robando el triunfo electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, que no se defendió, Salinas organizó un sistema de gobierno diferente. La Quina Joaquín Hernández Galicia, director de entonces del Sindicato Petrolero de Pemex se opuso. En México Salinas obtuvo una legitimación rápida pactando con varios miembros de Acción Nacional, que aprovecharon el citado fraude para compartir el poder con el ilegítimo presidente... por ellos legitimado.

En el futuro la fórmula seria simplemente seguir con el NEOLIBERALISMO, es decir la alternancia consentida de dos partidos en el poder y otros pequeños en el negocio. Durante su administración dejó bien montado el teatro y fincada una inmensa fortuna además de deshacer lo que había, es decir la preeminencia del Estado privatizando todo lo público para darlo a muchas compañías privadas y hasta bancos que repartió entre sus amigos y apoyadores. De todos estos cambios salieron crímenes y problemas al por mayor que no todos conocieron pues "la ley" era "el silencio".

Salinas aceptó pagar con paciencia la cuota de su final desprestigio y se autoexilió mientras se olvidaban los asesinatos de fin de sexenio y la crisis del "error de diciembre", que mostro los alfileres con que dejó prendido a México.

Zedillo, sustituto del sacrificado Colosio, retomó el trabajo sucio pactado con los cómplices neoliberales y finalmente nos tocó "el honor" de la alternancia, y la mala administración de Fox que nunca cumplió promesa alguna. En 1994, publiqué en mi libro "El Prinosaurio" (1994) la detallada historia de la creación del PRIAN.

PRIAN HOY" Y "QUIEN ES QUIEN"

Como dije, Luis Sánchez Aguilar y yo habíamos iniciado juntos el multicitado libro, pero después me dejo sola por su trabajo político y fallecería el 2.12.1997 en un "accidente" de carretera cerca de Iguala, en el kilómetro 170 de la autopista del Sol. Era una época en que los políticos independientes manejaban sus coches tan mal, pero tan pesimamente, que cada rato había "accidentes" en los que morían valiosas personas, incluso panistas más independientes. Recuerdo con cariño y admiración al senador de la República José Ángel Conchello, ex dirigente nacional de aquel PAN que, si bien se creó en 1939 tras la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas de 1938, no fue tan nefasto como el posterior y más derechista PAN. Conchello falleció a los 74 años de edad víctima de un "accidente". También le fue igual a Manuel Clouthier…

Esperemos que los nuevos libros de texto aclaren todas estas muertes extrañas. Habría que preguntarle como fue todo eso a la familia PRIANISTA que también está exhibida en mi libro "LA NETA". (LibrosdelSol 2003, y GRIJALBO 1995), página 70. Tomo de ahí la siguiente lista de los cambios que se permitió Salinas de Gortari en aquel entonces quien por cierto hoy ha recuperado la nacionalidad española. ¿Por si las moscas, mister?

Telmex -Carlos Slim, Banamex- Roberto Hernández, Bancomer- Eugenio Garza, Serfín-Adrían Sada, Comermex- Agustín Legorreta, Banco México- Carlos Gómez, Banorte- Maseca, Internacional- Antonio del Valle, Atlántico-Jorge Rojas, Minera Cananea- Jorge Larrea, Promex-Jorge Rojas, Banoro-R. Alcantara, Banca Confía- Jorge Lankenaun

BCH- Carlos Cabal, Bancen- Hugo Villa, Banca cremi- Raymundo Flores, Aeroméxico-Grupo Icaro transportes, Mexicana de Aviación- Brener, Banori-Grupo de Margain Berlanga.

