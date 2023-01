En tus Marcas

Mucho se ha dicho que los deportes apoyados por los gobiernos dependen de quien está al frente por el gusto que pueda tener.

Cuando el actual presidente de la República ya era presidente electo tuvo la idea de tuitear cuál sería una de las tres vertientes del programa deportivo 2018-2024 para lo cual sentenció que sería la búsqueda de nuevos prospectos para el beisbol de las Grandes Ligas.

Es por demás sabido que el deporte que gusta al actual mandatario del país es el llamado "Rey de los deportes", muy comúnmente se le ve "macaneando" en su día libre y porqué no decirlo, lo hace bastante bien con el perfil derecho que maneja.

En el ya lejano 15 de agosto de 2018 el periodista y tan comentado en los últimos días Ciro Gómez Leyva, cerró la edición de su noticiero hablando de este tuit del entonces ganador de la elección diciendo entre otras cosas: "Si lo que escribió el presidente electo es en serio, ¿de dónde saca eso de que el beisbol es una prioridad? ¿De su "puritito" gusto por ese deporte?

Y continúo diciendo: "¿Por qué no mejor tener mejor una escuela de futbol de clase mundial como Francia, por qué no mejor el fomento al atletismo para que salgan muchas "Anas Guevaras", por qué no los clavados para que seamos rivales de los chinos y las chinas, por qué no tener dos y diez tenistas como Nadal o Del Potro?, quizá fue una broma, pero si fue en serio que preocupante que las decisiones de estado se hagan en base a los gustos y las fobias de un solo hombre".

Si bien es cierto, abiertamente no se ha dado ningún apoyo a algún deporte en particular desde que se tiene el actual Gobierno, pero sí se ha mostrado una austeridad en los atletas destacados y con aspiraciones para París 2024, la Fórmula 1 dejó de recibir apoyo para realizarse en la capital del país, el Maratón de la Ciudad de México ha sufrido bastantes cambios que lo aminoran en calidad de la que ya se había adueñado como el mejor 42k de México, en las llamadas "mañaneras" se ha dedicado tiempo al "cártel del gol".

En lo particular los municipios de la Comarca Lagunera gobernados del mismo color que el federal han mostrado ya un desencanto por los eventos atléticos que llevaban entre otras cosas una derrama económica importante para los habitantes de esos municipios.

Cuencamé que tenía una gran tradición con su carrera, este año no recibió el apoyo de parte de la administración guinda que gobierna actualmente para al menos poder realizar el evento ya no hablar de otorgar recursos, se olvidaron de la importancia que generaba a quienes habitan "la tierra de generales", por otra parte Mapimí otra administración de color similar al federal ha mostrado poco interés por los eventos de turismo deportivo que tenían.

Ojalá se entendiera que la primera trinchera para evitar una mala salud, las malas costumbres de vida y una forma de ingresos extras en los diferentes sectores es el deporte, no solo hablo de carreras, hablo de apoyar todo lo que sea deporte en general.

La preocupación de los gobiernos debería ser como incrementar el número de participantes de cada disciplina no en quién se hace más rico organizando un torneo de futbol o una carrera atlética, esa debería ser la vertiente más importante del programa deportivo de este país, ¿no lo crees así?

[email protected]