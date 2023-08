En tus Marcas

El atletismo lagunero ha tenido la gran fortuna de tener a muchos promotores sociales que en gran medida han ayudado a incrementar el número de participantes y amantes de este deporte.

Con la partida a la casa grande de Marco Antonio Esparza Rivera mejor conocido como "El Vaquero" se queda un hueco muy importante entre las personas que influían fuertemente en la participación de las carreras de La Laguna.

Marco Antonio aparte de ser participante activo de los mejores eventos, los promovía y hasta incluso ayudaba a otros a inscribirse o recoger el kit de participante, creador de un grupo de whatsapp con muchos asiduos a este deporte donde podía difundir convocatorias y porque no decirlo, lo que se hacía bien o no en las distintas carreras que se llevaban a cabo domingo a domingo.Profesional de la fotografía, lograba captar muchas imágenes que me atrevo a decir fotógrafos deportivos de muchos años nunca han logrado en una larga trayectoria.

Para muchos, la historia del "Vaquero" la imaginan años antes de la pandemia, pero Esparza Rivera fue artífice del cambio en la forma de hacer las carreras en la región, porque igual participaba vestido del Santo o de Azteca, como podía vestir de "Tizoc" siempre un gran animador de las carreras desde hace más de 20 años, incluso carreras que el participó ya no se realizan.

Marco Antonio tomó un breve tiempo para ver crecer a sus hijos y cuando regresó a las carreras venía con el único varón de sus hijos para ser su fiel acompañante en las siguientes competencias, vestido igual que él y siempre animando a quien se venía quedando en el recorrido de la carrera, los "Marco's" solían ir en la retaguardia de un 5K de un 10K o de un Maratón, pero jamás perdían el ánimo y la alegría.

Me quedaré con el recuerdo del pasado Maratón Lala de cómo orquestó todo para que su tocayo Marco Antonio Martínez, de Oaxaca, que había perdido el vuelo que lo traería a La Laguna, encontrara la forma de llegar a la línea de salida, buscó por todos los modos que llegara al punto de inicio, a cambio a quien ayudó a llegar no lo defraudó ocupando por segundo año consecutivo el tercer lugar general del Maratón lagunero.

Difícil tarea es para nosotros como padres convencer a nuestros hijos que sigan nuestros gustos y aficiones, Marco Antonio logró convencer a dos de ellos: Marco Jr. y Melissa, esta última incluso llegando a representar al municipio en eventos de pista a nivel estatal, sin demeritar a Monse su hija mayor que prefirió solo ver a sus papas y hermanos correr para ella enfocarse al estudio de la enfermería y a quien admiro por su fortaleza de cargar a hombros a su familia en las semanas más difíciles me atrevo a decir de su vida tan corta.

"Vaquero" me dejó una gran enseñanza, no era extraño ver un fin de semana una publicación en sus redes sociales del baile de música norteña que se presentaba en la región, acompañado de Sandra, su esposa, podemos decir que no se perdían ninguno, era uno tras otro, como si el supiera que el tiempo era corto, y había que aprovecharlo minuto a minuto.

Hoy no remataré como acostumbro, hoy remataré mi columna como Marco Antonio, ¡Corre feliz, corre contento!

