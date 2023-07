En tus Marcas

Mucho se ha hablado del famoso "chicles" en el mundo del running, pero ¿tienes idea quién es?, ¿dónde vive?, ¿por qué corre las carreras?Como es por todos sabido y yo lo reafirmo, las redes sociales son tan buenas o tan malas a la vez, de pronto un famoso personaje tomó fuerza por sus videos, un lomito llamado "chicles" porque corre en las carreras.

Un can callejero en la ciudad fronteriza de Tijuana es el protagonista de ese nombre, perro adoptado por un famoso entrenador y creador de contenido del running que asegura que el lomito tiene la edad de ocho años y que participó por primera vez en una carrera llamada Rancho Haros de 6K.

Hace unas pocas semanas fue invitado a la ciudad de Guadalajara con todos los gastos pagados para participar en la Carrera de Farmacias Similares, obviamente fue el personaje de las fotografías de la carrera, fueron hospedados él y su dueño en un hotel que permite la convivencia con mascotas dentro de las habitaciones.

Si bien es cierto lo que el perro hace es correr detrás de su "amo" que va en una motocicleta grabando la competencia del can, por ratos detiene su paso y de pronto lo recupera y su posición en la punta de la carrera también.

En dicho por su protector para una entrevista al periódico Excélsior, "chicles" tenía una "familia" distinta, pero con pocos cuidados y al fallecer la persona que fungía en ese momento como su "amo" su nuevo protector decide quedárselo, de hecho, de ahí adopta su nuevo nombre "chicles", porque se pega a los corredores.

Es muy común ver a personas ser acompañadas por sus perros al salir a correr o incluso en algunas carreras, de hecho, la competencia de este fin de semana dentro de la Unidad Deportiva Torreón tiene una categoría especial para competir con su mascota.

En palabras de la veterinaria Indiana Aguilar las razas braquicefálicas tienen dificultad para respirar por su forma de la nariz, estas razas pequeñas en su mayoría no están catalogadas como "atléticas", de igual forma las razas con mucho pelo no deben ser tratadas para correr mucho pues los canes son más sensibles al calor y no controlan tan fácilmente la temperatura corporal como el humano, y solo bastarían 10 minutos para perder a nuestra mascota.

Mauricio Jiménez, especialista en el hospital de especies y silvestres de la escuela de medicina veterinaria de la Universidad Nacional indica que no debes dejar que tu perro tome mucha agua ni muy rápido porque se puede causar una dilatación del estómago y causarle mucho dolor o incluso la muerte.

Indica además el tener cuidado de hacerlos correr en superficies muy calientes porque pueden quemar sus patas y obviamente un extra en su alimentación pues tendrá un gasto mayor de energía.

Por mucho tiempo he visto surgir asociaciones en favor del cuidado de animales, mayormente de perros y gatos, algunas de ellas totalmente bajo la ley y con los cuidados necesarios para no molestar a sus vecinos donde tienen sus refugios.

De la misma forma he visto quienes han hecho vida económica utilizando la vida de los perros y utilizando la bandera de que también son seres vivos y tienen hambre.

"Chicles" puede ser un personaje emotivo y a lo mejor tierno, pero ¿no estará sufriendo? El can corre detrás de su "amo" que va en un vehículo motorizado no va corriendo, el animal piensa y tiene miedo que lo vayan abandonar de nuevo es por eso que corre esas distancias, para nada sabe lo que significa el running y llegar en los primeros lugares ¿no lo crees así?

