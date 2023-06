En tus Marcas

Días de mucho calor estamos viviendo en todo México, y es importante considerarlo a la hora de hacer la actividad física que realicemos.

Apenas amanece y el calor ya se siente en nuestra región, el no haber tenido cambio de horario nos está llevando a adaptarnos a una forma de vida que no recordábamos.

Cuando se aplicaba el cambio de horario de verano al principio algunos renegábamos, pero después nos acostumbrábamos, este es el primer año después de 26 de que lo teníamos de manera ya casi obligatoria, tanto así que los gadgets que utilizamos para correr realizaban el ajuste de hora de manera automática, este año tuvimos que readaptarlo de manera manual.

Por iniciativa del presidente de la República y aprobado por el Senado de nuestro país este 2023 no tenemos cambio de horario, efecto que hace que el sol ya esté en su esplendor desde las de 6 de la mañana y para las 7 u 8 los efectos los rayos especialmente en mayo y junio peguen muy fuerte.Esto ha llevado a que se modifiquen formas de hacer el ejercicio, los centros deportivos de la Comarca Lagunera que comúnmente abrían 7, reajustaron sus horarios de personal para que se pueda abrir desde las 6 de la mañana y los atletas de alto rendimiento puedan cumplir con sus rutinas más de mañana.

Cuando corremos nuestra temperatura central corporal ronda entre los 37 y 38 grados, pero al hacerlo con un día caluroso puede superar los 41 grados lo que llevaría al golpe de calor que consiste en que el cerebro tenga una alteración en su química y función cognitiva, aumenta el flujo sanguíneo intestinal y disminuye la circulación sanguínea por el cuerpo lo que nos hará ser más lentos de lo normal y empezar a perder el conocimiento.Al salir a correr al menos estas semanas del mes de junio que los especialistas nos dicen serán muy calurosas, debemos aplicar correr con ropa fresca y holgada, la gorra no debe faltar y unas buenas gafas, así como el bloqueador solar, no me gusta mucho eso de las mochilas de hidratación, pero en días como estos son muy indispensables.

Una técnica fácil de recuperación de líquidos es pesarte lo más ligero que puedas antes de iniciar a correr y pesarte apenas regreses de correr en las mismas condiciones que lo hiciste, los gramos que hayas perdido son los mililitros que tendrás que reponer con líquidos que de verdad te hidraten, no refrescos ni aguas azucaradas.

Casos como el Maratón de Chicago del año 2007, donde se inició la justa a 22 grados y terminó a los 31, pero con 88% de humedad provocando la muerte de una persona y 350 hospitalizados; a mitad del maratón los bomberos de la ciudad de los vientos comenzaban a esparcir el líquido como lluvia por el recorrido, pero los atletas no dejaban de caer lo que llevó a la autoridad a poner patrullas y los mismos camiones apagafuegos en el circuito del maratón, pero los participantes seguían corriendo hasta que la organización movió las medallas de finalistas a los puntos donde venían los corredores.

Cuidemos de nuestra salud siempre y si tenemos que esperar unos días para volver a correr creo que será mejor, las temperaturas en nuestra región no son nada favorables y nos pueden perjudicar más que ayudar por hacer ejercicio, ¿no lo crees así?

[email protected]