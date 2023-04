En tus Marcas

Cuando inicié en esto que a ti a mi nos apasiona el nombre de Paul Tergat era el más sonado o un tal Kalid Kanuchi, que incluso visitó la Comarca Lagunera para una carrera de una zapatería que vendía sus tenis, después escuché mucho el nombre de Haile Gebreselasie, ahí creo que muchos nos inspiramos.

Tu colega etíope tenía un parecido a ti, carismático, casi imbatible y un estilo de correr muy contagiador, solo que usaba los tenis de la competencia, esos de las tres franjas.

De pronto supimos de ti cuando en Berlín casi rompes el récord si no es porque las plantillas de tus tenis se salieron causando fotos que le dieron la vuelta al mundo llegando a la meta con tus plantillas casi de fuera, en ese entonces los tenis no se parecían en nada a los de hoy, ¿los recuerdas?

De ahí, poco a poco comenzamos a escuchar tu nombre, y sonó de manera importante cuando la marca que te patrocina dijo que tú y dos compañeros tuyos harían el Breaking 2, algo que parecía una verdadera locura, correr la distancia del maratón en menos de 2 horas, ese día casi a media noche aquí en México vivimos un emocionante evento donde tú llegaste primero, pero apenas unos segundos arriba de la hora pactada.

Y comenzó una revolución con eso de los tenis, nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, vino de nuevo Berlín y ese día todos te acabaron por conocer, rompiste por primera vez el récord del mundo en los 42 koñómetros, 2 horas 1 minuto y 39 segundos, aunque los entrenadores le llaman un 2:01 alto, para nosotros era sorprendente pensar que alguien ya corría dos horas y un minuto el maratón.

Nike nos sorprendió cuando supimos que ahora estaba en puerta el Ineos sub 2 horas con el slogan de tus palabras, "El humano no tiene límites", para ese entonces ya sabían quién era Eliud Kipchoge y llegó lo esperado, se rompió la pared, un ser humano había corrido la distancia del maratón en 1 hora 59 minutos y 40 segundos, el comunicador deportivo Antonio Rosique lo comparó como cuando el ser humano llego por primera vez a la luna y determino que había comenzado una nueva era en atletismo mundial.

No te conformaste con eso y de nuevo en Berlín le diste un bajón al récord, dejándolo en 2:01:09, para este entonces ya había una disputa entre quién era el mejor maratonista de la historia, si tú o Kenisa Bekele, tus adversarios ya comenzaban hacer ruido.

Muchos deseaban verte fracasar el pasado lunes, otros esperábamos verte triunfar, y tú nos diste una enseñanza de humildad y de porque sí eres el más grande de todos los tiempos, un mortal cualquiera hubiera sacado cualquier excusa, los tenis, la lluvia, el abasto que no tomaste, etc., tu simplemente dijiste "no fue mi día pero hay un mañana para volver a intentarlo".

Yo lo único que puedo decir es que soy privilegiado en presenciar aunque sea a la lejanía al atleta más dominante de todos los tiempos y si atiendo a decir atleta me refiero a todos los deportes, correr 17 maratones, haber ganado 14 de ellos, segundo lugar en uno y 6 y 8 en los otros dos faltantes hablan de un atleta dominador en su faceta, para que vuelva a nacer otro ser humano que logre ese dominio faltarán muchos años y quién sabe si me toque presenciarlo como esta vez.

Te han llamado extraterrestre, te han llamado fuera de serie, han dudado de tus triunfos, te han preguntado por qué no te lesionas, te han deseado verte fracasar, pero este pasado lunes les dijiste a todos esos que dudan que los grandes también tienen días malos, pero también hay un día para volver a intentarlo, ¿no lo crees así?

