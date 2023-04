En tus Marcas

Este fin de semana, alargándolo al lunes puede hacerse historia en la prueba de Maratón con dos grandes eventos: Rotterdam y Boston.

Por un lado, este domingo se corre la edición 42 del Maratón de Rotterdam en Holanda uno de los maratones más rápidos del planeta y tiene como favoritos al nacionalizado belga y medallista de bronce en Tokio 2020 Bashir Abdi, y al etíope Dawid Wolde que llegan con mejores registros personales 2:03:36 que además es récord europeo y 2:04:27 respectivamente por los varones.

Por las damas Tiki Gelana de Etiopía y Eunice Chumba nacionalizada Bareini con marcas personales de 2:18:58 (récord del curso) y 2:20:02 respectivamente.

Aunque lo histórico del Maratón no recaería en los clásicos etíopes y keniatas y sí en los mexicanos, quienes darían la historia para nuestro país, por un lado José Luis Santana que ya es entrenado por su hermano "Tano" Santana podría dar de nuevo a nuestro país un atleta sub 2:08 algo que no sucede en años.

Por los laguneros hay una selecta delegación que viajó a los Países Bajos, Alexis Hernández el más basto de experiencia buscará su primera oportunidad internacional con muchas posibilidades de ser un atleta sub 2:15; lo acompañan su apoderado Raúl Puente y compañero de equipo Cuauhtémoc Modesto Ibarra, la delegación azteca es también conformada por el cachanilla Daniel Valdez.

Pero el platillo fuerte llegaría el lunes próximo en el Maratón de Boston; recordar que este evento se realiza en el día del patriota que es el tercer lunes de abril y que además no es un maratón para principiantes, esta vez en la línea de salida estará Eliud Kipchoge como principal favorito y aunque el clima en Boston es impredecible, todos los pronósticos apuntan a que sea con la idea de que el plusmarquista mundial corra el world major de Boston en 2:01 sin poder acceder al título de récord del mundo porque es un maratón técnicamente en bajada pero sería una hazaña que un ser humano ya logre correr ese tiempo en un evento oficial, pero no avalado.

Boston no apoya con pacer, por lo que Kipchoge se tendrá que ver las caras en solitario con el ya campeón defensor Evans Chebet y Benson Kriputo también campeón en el 2021.

Desde el 2011 cuando Geofrey Mutai corrió 2:03:02, récord del evento, nunca más se ha registrado un tiempo que llame la atención del mundo. En esa ocasión era el mejor tiempo de hombre corrido en la distancia de maratón pero sin posibilidad de ser récord del mundo.

Es importante decir que Boston inicia en el condado de Hopkipton y supera la distancia mínima requerida para tener validez, no estar a más de 21k de la meta y la segunda norma no valida que la altitud de la salida con la meta no supere un metro por kilómetro de la competencia es decir 42 metros.

Boston es un maratón en bajada, que también hay que saber correrlo, tan solo en su salida tiene un kilómetro en descenso y se interrumpe por un ascenso ligero de 250 metros, y después una "deliciosa" bajada de 5 kilómetros, al final cerca de los kilómetros 32 al 35 aparecerán cuatro subidas que podrán marcar el resultado de la competencia, veremos qué tiene preparado Kipchoge ¿no lo crees así?

[email protected]