'En Torrión les vale ma...'; Leyendas Legendarias critican a Torreón por sus señales de 'Alto' en nomenclaturas

Los integrantes del podcast conocido como Leyendas Legendarias, lanzaron críticas contra Torreón y sus señalamientos viales, pues aseguran que sólo en la ciudad lagunera se usan las flechas verdes y rojas en las nomenclaturas.

Y es que recientemente los 'podcasters' estuvieron de visita en la región para realizar una presentación en un foro ubicado en la Torreón, lo que los llevó a hablar sobre la ciudad en un video compartido en redes sociales.

Los señalamientos viales de la ciudad fue el tema que salió a relucir, pues criticaron que, en vez de haber señalamientos octogonales rojos con la palabra 'Alto', sólo hay flechas verdes y rojas sobre o bajo el nombre de las calles.

"Ahora que estuve en Torreón, 'Torrión'... Hay unas flechitas abajo de los nombres de las calles, verdes y rojas. Si la flechita abajo es roja es 'alto', si es verde le sigues. hace mucho tiempo la humanidad se juntó y dijo: 'Ya tenemos carros, hay que ponernos de acuerdo para que no se mate la gente. Vamos a hacer un octágono para que no importa si está en árabe o japonés, vas a saber que eso es un alto'. Torreón dijo: Nos vale ma... Vamos a, abajito de un nombre, de noche no se ve si es verde o rojo porque no hay luz. Sólo los que viven en Torreón saben si es un alto. No sé cómo lograron eso, gente de Torreón ¿No se están matando?", comentó José Antonio Badia, mejor conocido como 'El Badiablo'.

Las críticas respecto al video no tardaron en llegar contra los 'podcasters', sobre todo por parte de laguneros que defendieron las señales de la ciudad, argumentando que gracias a las flechas que se encuentran en las nomenclaturas es más fácil saber quién lleva la preferencia.