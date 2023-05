Ebrard acude a Saltillo a reiterar apoyo a Armando Guadiana

Luego de que el Partido Verde Ecologista de México oficializara la alianza con Morena, su líder nacional, Mario Delgado, de nueva cuenta invito al Partido del Trabajo para que se sume a la campaña del candidato a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina.

En compañía del Canciller de la República, Marcelo Ebrard Casaubon, el líder morenista sostuvo que está nueva alianza los ayudará a asegurar el triunfo el próximo 04 de junio, pues aseguró que la única posibilidad de un cambio está con Guadiana Tijerina.

“No es más que lo que ha dicho el, “ya saben quién” sobre el tema de las elecciones de Coahuila, aquí vamos a aplicar el Plan C en Coahuila, voto masivo por Morena para diputadas, diputados, gobernador, y de esa manera, Coahuila va a ganar, ya queremos libertad y sobretodo la presencia de honradez en el manejo de recursos públicos”, manifestó Guadiana Tijerina durante su intervención.

Asimismo, añadió que: “ya no queremos que los mismos nos sigan robando, ya no queremos que nos robe nadie, y ese candidato que ahora nos lo presentan como el peñanietito aquí en Coahuila, es lo mismo, nada más que más joven, pero es lo mismo que Humberto y Rubén Moreira, que Riquelme, por eso te el PRI de Coahuila ya se va”.

(SERGIO A. RODRÍGUEZ)

A pesar de que durante el acto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard no tuvo intervención alguna, Mario Delgado así Armando Tijerina, no perdieron la oportunidad de resaltar su trabajo a favor de las y los mexicanos, mientras que simpatizantes que acudieron al llamado, no dejaban de gritar “Presidente”.

Cabe destacar que solo se contó con la presencia del Canciller Marcelo Ebrard, ya no hizo ningún tipo de declaración durante el evento ni al finalizar

Al respecto, el líder nacional morenista explico que el motivo es porque tienen al Instituto Nacional Electoral (INE) encima y lo están cuidando.

“Estamos cuidando mucho a quienes tienen una aspiración para el 2024, y también a nuestro candidato, entonces siempre nos traen en la rayita el Tribunal, entonces lo dejamos a opción de ellos, porque es preferible, pero aquí está el apoyo. Todo el tiempo el INE y el Tribunal está detrás de nosotros, entonces hay que cuidarnos”, concluyó.