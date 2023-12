En San Pedro, doña Esperanza todos los días barre el agua que se acumula de la red de drenaje

“Ya no se si me duele la espalda de tanto barrer, la cabeza porque no soporto el olor o el estómago, por que ya tengo dos meses mala” dijo la señora Esperanza a quien se le observó barriendo el charco de agua sucia que a diario se forma al exterior de su vivienda, por la calle Treviño y dice que lo hace para que sus nietos no anden entre el agua apestosa y al igual que ella se enfermen.

El histórico problema se registra en algunas calles de las colonias Viviendas Populares y Barrio Nuevo, del municipio de San Pedro y las vecinas manifiestan que aunque muy seguido han acudido al Sistema Municipal de Aguas (Simas) y a la presidencia para que les resuelva el problema no les hacen caso, aunque hay ocasiones en que mandan a los trabajadores para destapar las alcantarillas, pero el problema persiste prácticamente todo el año y en la lluvia es peor, ya que esos sectores se encuentran en parte baja, por lo que se afirman que ahí desemboca la red sanitaria del centro.

La señora comenta que tiene dos meses que “no se puede componer del estómago” y que en su ventana coloca una colcha para evitar que se “meta” el mal olor, pero reconoce que no le funciona. También está consciente de que con la escoba no terminará de retirar el agua pestilente, pero dice que al menos lo logra por algunas horas, ya que empieza a brotar por el alcantarillado mas o menos de las tres de la tarde en adelante.

“Así me verá todos los días barriendo el agua y mis hijas me dicen que para qué barro, pero aunque sea la quito un ratito, pa’ que los niños no anden entre los charcos y no se enfermen. Ya hemos ido al Simas o a la presidencia pero no nos hacen caso”.

(MARÍA DE JESÚS VÁZQUEZ)

La señora comenta que, días previos a la Navidad, se formó la laguna en varias cuadras, pues rodeaba la manzana y colocaron tierra para evitar que el agua siguiera corriendo hacía su cuadra, pero las vecinas que viven en la privada la retiraron para que no se fuera hacía allá, por lo que el agua se estancó donde siempre.

En la esquina se encuentra un sistema de rebombeo, pero las señoras manifestaron que, de acuerdo a lo que les dicen las autoridades solamente se debe utilizar para el agua de lluvia, pero no se hace nada para solucionar el añejo problema con la red sanitaria.