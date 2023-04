En Saltillo, campaña de prevención de accidentes

Como parte de las medidas adoptadas en temporada vacacional, el gobierno municipal de Saltillo dio inicio a la campaña de prevención de accidentes, dentro de su plan de educación vial, en la que con mensajes breves convoca a la población automovilística a tomar conciencia.

Durante la campaña se hace alusión a la importancia de no manejar bajo los efectos de las bebidas embriagantes, no conducir a exceso de velocidad y no usar el teléfono mientras se maneja, con el objetivo de reforzar el mensaje de que los accidentes automovilísticos se pueden prevenir.

Por otra parte, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que se mantendrá al margen del proceso electoral y acatará las disposiciones legales vigentes.

El Ayuntamiento destacó que la publicidad en los medios de comunicación y cuentas de redes social será en relación a las que se contemplan dentro de las leyes vigentes durante las campañas para elegir gobernador de Coahuila.