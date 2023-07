En revisión, denuncia contra quienes denostaron a corporaciones de seguridad en Coahuila

Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, dio a conocer que continúan analizando la estrategia a seguir para denunciar a las personas que denostaron contra los altos mandos de la Policía Estatal de Seguridad, pues están definiendo cuál sería el proceso o la vía legal a emprender.

“Claro que está revisándose, para acelerar el proceso, ya sea civil o penal, en contra de aquellos que infundadamente, no importa en qué tiempo, no importa en que época; sea o no electoral, denoste a nuestras fuerzas policíacas con mentiras y con infundios, eso es lo más importante”, fue lo que manifestó el funcionario estatal en su reciente visita a Piedras Negras.

El secretario de Gobierno manifestó que no se vale que estén haciendo un gran esfuerzo que mantiene a Coahuila en los primeros lugares como estado seguro de México, e inclusive recordó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) también ubica la entidad como el estado fronterizo más seguro, tanto de México como de los Estados Unidos.

Lo anterior, considerando los niveles de incidencia en los homicidios dolosos. Por lo que reiteró que dichos reconocimientos son resultado del esfuerzo gubernamental y ciudadano, como para que alguien denoste de manera irresponsable, quien sea, a las fuerzas armadas en el Estado de Coahuila y aseguró que, quien tenga alguna queja que esté fundada, será bienvenida.

“Están trabajando en su elaboración. Para saber exactamente cómo va a ser”, fue lo que respondió De las Fuentes Hernández al preguntarle si ya se presentó la denuncia y ante que instancia se habrá de presentar; es decir, si en el fuero común ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila o ante el fuero federal como la Fiscalía General de la República.