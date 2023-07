En redes, usuarios 'atacan' y se burlan de quienes no lucen como Barbie

Un eslogan de la película de Barbie es “Sé lo que quieras ser”, y es también una frase que ha acompañado a la muñeca durante décadas.

Pero, para muchas personas esas palabras se esfuman, sobre todo si están detrás de un celular o una computadora opinando sobre los demás.

Desde el jueves, cientos de usuarios de las redes han publicado sus fotos con atuendos relacionados con Barbie, ya que asistieron o planean ir a ver la película.

Quienes tienen un cuerpo estilizado, les han sobrado piropos, pero quienes no, o bien son personas de la comunidad LGBT+, han sido bombardeados con comentarios negativos o burlas.

Con este tipo de dichos, ha salido a relucir que ciertos sectores de la sociedad siguen siendo misóginos, violentos, homofóbicos, gordofóbicos y además, les causa gracia que algunas mujeres no cuenten con las medidas 90-60-90 o que personas de la tercera edad asistan a los cines.

Dos chicas que acudieron al estreno con pelucas y vestidas de rosa, se han vuelto memes y objeto de burlas, al igual que un papá que fue con su niña, ambos con falda, una pareja de abuelitos y un joven de Tampico, quien denunció que lo fotografiaron para un medio de noticias, sin pedirle el permiso correspondiente.

"Ni siquiera había terminado de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, amigos, conocidos y gente que ni conozco, avisándome que me había convertido en un meme.

"Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce . Lo que más me duele no es la burla de la gente es que este que se dice ser reportero me tomó estas fotos con afán de hacerme daño y con ese morbo", dijo en un video la persona identificada como Ernesto.

La pareja de abuelitos ha causado ternura entre algunos usuarios, pero otros más los han ofendido en las redes. Quienes poseen sobrepeso han sido llamadas “Peppa” o de otras formas.

El señor que fue con su esposa y su hija, con falda, dijo que hizo esta acción por cumplirle a su hija una promesa.

No hay duda que Barbie se está volviendo un suceso, pero también ha servido para que muchas personas saquen lo peor de ellas tratando de herir, por medio de las redes, a quienes no cumplen con los llamados “estándares establecidos”.