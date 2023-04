¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp este mes?

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad. Todos los días se envían millones de mensajes pues se trata de una herramienta tanto para fines personales como profesionales. Una de las razones por las cuales es tan popular es su constante actualización, la parte negativa es que cada cierto tiempo diversos modelos de celulares dejan de ser compatibles.

La app de mensajería instantánea siempre está buscando la manera de mejorar sus funciones. Con los años pasó de permitir solo el envío de textos a archivos multimedia, stickers, emojis y más, además de agregar nuevas funciones en los estados, videollamadas y grupos.

Pero para que todas sus funciones estén disponibles se necesita de cierto espacio y capacidad en el celular, razón por la cual, cada cierto tiempo, se anuncia el fin del soporte en algunos modelos.

El próximo cambio llega este mes y vamos a decirte cuáles serán los smartphones afectados.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp en abril

Debido a que en los próximos días llegará una nueva actualización, WhatsApp dejará de ser compatible con algunos modelos de celulares a partir de este mes de abril.

De manera general, los teléfonos que cuenten con sistema operativo Android 4.1 o menor ya no podrán acceder a todas las funciones de la app.

A continuación te dejamos la lista de modelos afectados:

ZTE

V956 - UMI X2Grand S FlexGrand Memo

LG

Optimus L3 II DualOptimus L5 IIOptimus F5Optimus L3 IIOptimus L7 IIOptimus L5 DualOptimus L7 DualOptimus F3Optimus F3QOptimus L2 IIOptimus L4 IIOptimus F6

Samsung

Galaxy CoreGalaxy Trend LiteGalaxy Ace 2Galaxy S3 miniGalaxy Trend IIGalaxy X Cover 2

Huawei

Ascend MateAscend G740Ascend D2

Otros

Sony Xperia MLenovo A820La actualización también afecta a los siguientes modelos de iPhone:6SSE6S Plus

¿Qué pasa si mi celular ya no será compatible con WhatsApp?

Si tu modelo de celular está en la lista anterior o tienes un sistema operativo Android 4.1 o menor esto es lo pasará a partir de este mes de abril.

Lo primero es revisar qué sistema operativo tiene tu celular. Para ello sólo ve al menú de configuración y busca la pestaña “Acerca del teléfono” en esta encontrarás información como tu clave IMEI, almacenamiento disponible y claro, tu sistema operativo.

Cabe decir que si tu modelo de celular dejará de recibir soporte de WhatsApp no significa que de pronto la app se bloqueará y ya no funcionar en tu teléfono, el proceso lleva su tiempo.

Lo primero es que recibirás un mensaje de la misma aplicación explicando que tu modelo de smartphone no puede recibir las próximas actualizaciones, por lo que la recomendación será reemplazarlo, pero si no lo haces de inmediato no te preocupes, podrás seguir recibiendo y enviando mensajes.

Lo que comenzará a pasar es que, poco a poco, tendrás más retrasos y fallas en las funciones, además de que no podrás acceder a las nuevas herramientas. Mientras eso sucede, seguirás recibiendo advertencias de incompatibilidad hasta que, finalmente, WhatsApp ya no te permita usar las opciones más básicas.

Así que no te preocupes, tienes tiempo de actualizar tu celular, pero sí te recomendamos hacerlo, no solo para poder acceder a lo último de la app, sino por un tema de seguridad pues un dispositivo sin soporte es más vulnerable.